18:41 24.10.2025 (обновлено: 20:42 24.10.2025)
В работе приложения Getcontact произошел сбой
Приложение GetContact на экране мобильного телефона
© РИА Новости / Евгений Колотев
Приложение GetContact на экране мобильного телефона. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Работа приложения для идентификации телефонных номеров Getcontact нарушена, в нем не отображаются теги и не удается найти контакты других пользователей, передает корреспондент РИА Новости.
Также в нем появилось сообщение, предупреждающее, что не удается найти контакты пользователей. Кроме того, в уведомлениях отображается старая информация.
«
"Извините! Мы не нашли результатов поиска по этому номеру в базе данных Getcontact. Пожалуйста, будьте осторожны, если вы ведете дела с владельцем номера", - говорится в сообщении, размещенном в приложении.
