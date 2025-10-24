https://ria.ru/20251024/getcontact-2050483853.html
В работе приложения Getcontact произошел сбой
В работе приложения Getcontact произошел сбой - РИА Новости, 24.10.2025
В работе приложения Getcontact произошел сбой
Работа приложения для идентификации телефонных номеров Getcontact нарушена, в нем не отображаются теги и не удается найти контакты других пользователей,... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T18:41:00+03:00
2025-10-24T18:41:00+03:00
2025-10-24T20:42:00+03:00
в мире
происшествия
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151550/41/1515504106_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_38e394b10d186a8295887dd48e2f4a3d.jpg
https://ria.ru/20250325/nelzya-2007075757.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151550/41/1515504106_120:0:840:540_1920x0_80_0_0_7c100529873811d8b458865344c9bd98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, происшествия, технологии, россия
В мире, Происшествия, Технологии, Россия
В работе приложения Getcontact произошел сбой
В работе Getcontact произошел сбой, пользователи не могут найти контакты
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Работа приложения для идентификации телефонных номеров Getcontact нарушена, в нем не отображаются теги и не удается найти контакты других пользователей, передает корреспондент РИА Новости.
Также в нем появилось сообщение, предупреждающее, что не удается найти контакты пользователей. Кроме того, в уведомлениях отображается старая информация.
«
"Извините! Мы не нашли результатов поиска по этому номеру в базе данных Getcontact. Пожалуйста, будьте осторожны, если вы ведете дела с владельцем номера", - говорится в сообщении, размещенном в приложении.