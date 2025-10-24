https://ria.ru/20251024/gd-2050416294.html
Госдума может 18 ноября рассмотреть усиление наказаний за дезертирство
Госдума может 18 ноября рассмотреть усиление наказаний за дезертирство - РИА Новости, 24.10.2025
Госдума может 18 ноября рассмотреть усиление наказаний за дезертирство
Госдума может 18 ноября рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о лишении свободы на срок до 20 лет за дезертирство для освобождённых от... РИА Новости, 24.10.2025
россия
Госдума может 18 ноября рассмотреть усиление наказаний за дезертирство
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Госдума может 18 ноября рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о лишении свободы на срок до 20 лет за дезертирство для освобождённых от уголовного наказания в связи с прохождением военной службы, следует из проекта календаря рассмотрения вопросов ГД в ноябре, документ доступен в думской электронной базе.
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 338 УК РФ
"Дезертирство".
Согласно законопроекту, дезертирство, совершенное лицом, освобожденным от уголовного наказания условно в связи с прохождением военной службы, а также лицом, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части, повлечет лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.