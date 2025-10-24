https://ria.ru/20251024/gaza-2050464131.html
ХАМАС согласилось передать управление Газой временному правительству
Палестинские фракции согласились с передачей управления сектором Газа временному правительству технократов и созданием международного комитета по восстановлению РИА Новости, 24.10.2025
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Палестинские фракции согласились с передачей управления сектором Газа временному правительству технократов и созданием международного комитета по восстановлению анклава, говорится в заявлении движения ХАМАС, опубликованном по итогам межпалестинской встречи в Каире.
"Участники встречи согласились с передачей управления сектором Газа временной комиссии, состоящей из местных технократов, для налаживания повседневной жизни в послевоенный период при взаимодействии с дружественными арабскими странами и международными организациями", - следует из заявления, опубликованного по итогам межпалестинской встречи в Каире
Также отмечается, что было обговорено создание международного комитета для руководства финансированием и реализацией плана по восстановлению анклава, который фактически полностью разрушен в результате войны между ХАМАС
и Израилем
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль останков заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел.