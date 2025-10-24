https://ria.ru/20251024/gaza-2050240628.html
Израиль сообщил о сработавших сиренах в районах на границе с Газой
Израиль сообщил о сработавших сиренах в районах на границе с Газой
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в населенных пунктах вблизи сектора Газа сработали сирены. РИА Новости, 24.10.2025
в мире, израиль, сша, дональд трамп, хамас
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в населенных пунктах вблизи сектора Газа сработали сирены.
"Подробности выясняются", - говорится в кратком коммюнике.
Позднее армия сообщила, что речь идет о ложной тревоге.
Президент США Дональд Трамп
9 октября заявил, что Израиль
и палестинское движение ХАМАС
достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию двухлетнего вооруженного конфликта в секторе Газа.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
ХАМАС в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории или депортировали.