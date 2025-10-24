Израиль сообщил о сработавших сиренах в районах на границе с Газой

План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.

ХАМАС в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории или депортировали.