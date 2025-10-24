Лауреаты The Nikon Comedy Wildlife Awards — 2025

Работа Марка Мет Кона "Дай пять!"
Фотография Кристи Гринтон "Плохая прическа"
Работа Эндрю Гилджоу "Добро пожаловать на лемуровую йогу"
Фото Аннетт Кирби "Уходи!"
Работа Дэвида Райса "О боже!"
Фотография Джессики Эммет-Баттл "Обнимашки"
Фото Полы Рустемайер "Зажги на танцполе"
Работа Генри Швинто "Ку-ку"
Фотография Джона Спирса "Трудно быть уткой"
Фото Вики Жаурон "Игривый детеныш"
Работа Лилианы Лука "Пальчики оближешь"
Фотография Ральфа Робинсона "На поводу у пингвинов"
Работа Валттери Мулкахайнена "Улыбочку"
Фото Яна Шовета "Парик"
Фотография Уоррена Прайса "В тисках"
Работа Бити Аммера "Царевна-лягушка на виноградной лозе"
