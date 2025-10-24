Рейтинг@Mail.ru
08:52 24.10.2025 (обновлено: 16:08 24.10.2025)
Лауреаты The Nikon Comedy Wildlife Awards — 2025
Лауреаты The Nikon Comedy Wildlife Awards — 2025
Лауреаты The Nikon Comedy Wildlife Awards — 2025

© Фото : Mark Meth Cohn/Comedy Wildlife

Работа Марка Мет Кона "Дай пять!"

Работа фотографа Mark Meth Cohn High Five, финалиста конкурса The Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Работа Марка Мет Кона "Дай пять!"

© Фото : Mark Meth Cohn/Comedy Wildlife
1 из 16
© Фото : Christy Grinton/Comedy Wildlife

Фотография Кристи Гринтон "Плохая прическа"

Работа фотографа Christy Grinton Bad Hair Day, финалиста конкурса The Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Фотография Кристи Гринтон "Плохая прическа"

© Фото : Christy Grinton/Comedy Wildlife
2 из 16
© Фото : Andrey Giljov/Comedy Wildlife

Работа Эндрю Гилджоу "Добро пожаловать на лемуровую йогу"

Работа фотографа Andrey Giljov Welcome to Zen Lemur Yoga, финалиста конкурса The Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Работа Эндрю Гилджоу "Добро пожаловать на лемуровую йогу"

© Фото : Andrey Giljov/Comedy Wildlife
3 из 16
© Фото : Annette Kirby/Comedy Wildlife

Фото Аннетт Кирби "Уходи!"

Работа фотографа Annette Kirby Go Away, финалиста конкурса The Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Фото Аннетт Кирби "Уходи!"

© Фото : Annette Kirby/Comedy Wildlife
4 из 16
© Фото : David Rice/Comedy Wildlife

Работа Дэвида Райса "О боже!"

Работа фотографа David Rice OMG, финалиста конкурса The Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Работа Дэвида Райса "О боже!"

© Фото : David Rice/Comedy Wildlife
5 из 16
© Фото : Jessica Emmet-Battle/Comedy Wildlife

Фотография Джессики Эммет-Баттл "Обнимашки"

Работа фотографа Jessica Emmet-Battle Hug, финалиста конкурса The Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Фотография Джессики Эммет-Баттл "Обнимашки"

© Фото : Jessica Emmet-Battle/Comedy Wildlife
6 из 16
© Фото : Paula Rustemeier/Comedy Wildlife

Фото Полы Рустемайер "Зажги на танцполе"

Работа фотографа Paula Rustemeier Hit the Dance Floor, финалиста конкурса The Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Фото Полы Рустемайер "Зажги на танцполе"

© Фото : Paula Rustemeier/Comedy Wildlife
7 из 16
© Фото : Henry Szwinto/Comedy Wildlife

Работа Генри Швинто "Ку-ку"

Работа фотографа Henry Szwinto Peekaboo, финалиста конкурса The Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Работа Генри Швинто "Ку-ку"

© Фото : Henry Szwinto/Comedy Wildlife
8 из 16
© Фото : John Speirs/Comedy Wildlife

Фотография Джона Спирса "Трудно быть уткой"

Работа фотографа John Speirs It is tough being a duck, финалиста конкурса The Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Фотография Джона Спирса "Трудно быть уткой"

© Фото : John Speirs/Comedy Wildlife
9 из 16
© Фото : Vicki Jauron/Comedy Wildlife

Фото Вики Жаурон "Игривый детеныш"

Работа фотографа Vicki Jauron, финалиста конкурса The Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Фото Вики Жаурон "Игривый детеныш"

© Фото : Vicki Jauron/Comedy Wildlife
10 из 16
© Фото : Liliana Luca/Comedy Wildlife

Работа Лилианы Лука "Пальчики оближешь"

Работа фотографа Liliana Luca Fronzies Advertising, финалиста конкурса The Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Работа Лилианы Лука "Пальчики оближешь"

© Фото : Liliana Luca/Comedy Wildlife
11 из 16
© Фото : Ralph Robinson/Comedy Wildlife

Фотография Ральфа Робинсона "На поводу у пингвинов"

Работа фотографа Ralph Robinson The Pied Piper of Penguins, финалиста конкурса The Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Фотография Ральфа Робинсона "На поводу у пингвинов"

© Фото : Ralph Robinson/Comedy Wildlife
12 из 16
© Фото : Valtteri Mulkahainen/Comedy Wildlife

Работа Валттери Мулкахайнена "Улыбочку"

Работа фотографа Valtteri Mulkahainen Smile финалиста конкурса The Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Работа Валттери Мулкахайнена "Улыбочку"

© Фото : Valtteri Mulkahainen/Comedy Wildlife
13 из 16
© Фото : Yann Chauvette/Comedy Wildlife

Фото Яна Шовета "Парик"

Работа фотографа Yann Chauvette The Wig, финалиста конкурса The Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Фото Яна Шовета "Парик"

© Фото : Yann Chauvette/Comedy Wildlife
14 из 16
© Фото : Warren Price/Comedy Wildlife

Фотография Уоррена Прайса "В тисках"

Работа фотографа Warren Price Headlock финалиста конкурса The Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Фотография Уоррена Прайса "В тисках"

© Фото : Warren Price/Comedy Wildlife
15 из 16
© Фото : Beate Ammer/Comedy Wildlife

Работа Бити Аммера "Царевна-лягушка на виноградной лозе"

Работа фотографа Beate Ammer The Frog Prince of the Grape Vine, финалиста конкурса The Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Работа Бити Аммера "Царевна-лягушка на виноградной лозе"

© Фото : Beate Ammer/Comedy Wildlife
16 из 16
 
Фото
 
 
