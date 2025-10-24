Управляющая компания Т-Капитал озвучила результаты деятельности фондов

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Управляющая компания Т-Капитал подвела итоги деятельности фондов за девять месяцев 2025 года, медианная доходность фондов с учетом комиссий составила 16,85%, сообщает компания.

Отдельные стратегии показали рост до 30,8%. Наибольшую доходность с начала года инвесторам принесли смешанные фонды, а также фонды на облигации и золото.

"В 2025 году российская экономика испытывала влияние внешних факторов, но даже в этих условиях нам удалось принести инвесторам доходность до 30,8% годовых, оперативно корректируя наши стратегии", – отметил портфельный управляющий УК Евгений Митюков, его слова приводит пресс-служба.