Управляющая компания Т-Капитал озвучила результаты деятельности фондов - РИА Новости, 24.10.2025
10:00 24.10.2025
Управляющая компания Т-Капитал озвучила результаты деятельности фондов
Управляющая компания Т-Капитал озвучила результаты деятельности фондов - РИА Новости, 24.10.2025
Управляющая компания Т-Капитал озвучила результаты деятельности фондов
Управляющая компания Т-Капитал подвела итоги деятельности фондов за девять месяцев 2025 года, медианная доходность фондов с учетом комиссий составила 16,85%,... РИА Новости, 24.10.2025
2025
Управляющая компания Т-Капитал озвучила результаты деятельности фондов

Т-Капитал рассказала об итогах деятельности фондов за 9 месяцев 2025 года

Мужчина считает рубли
Мужчина считает рубли - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© iStock.com / Sergey Dementyev
Мужчина считает рубли. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Управляющая компания Т-Капитал подвела итоги деятельности фондов за девять месяцев 2025 года, медианная доходность фондов с учетом комиссий составила 16,85%, сообщает компания.
Отдельные стратегии показали рост до 30,8%. Наибольшую доходность с начала года инвесторам принесли смешанные фонды, а также фонды на облигации и золото.
"В 2025 году российская экономика испытывала влияние внешних факторов, но даже в этих условиях нам удалось принести инвесторам доходность до 30,8% годовых, оперативно корректируя наши стратегии", – отметил портфельный управляющий УК Евгений Митюков, его слова приводит пресс-служба.
Сейчас в фонды Т-Капитала инвестируют 6,22 миллиона человек: на конец сентября в управлении компании находится 362 миллиарда рублей. В среднем, один человек инвестирует в фонды более 50 тысяч рублей.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
