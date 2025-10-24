https://ria.ru/20251024/fond-2050171499.html
Управляющая компания Т-Капитал озвучила результаты деятельности фондов
Управляющая компания Т-Капитал озвучила результаты деятельности фондов - РИА Новости, 24.10.2025
Управляющая компания Т-Капитал озвучила результаты деятельности фондов
Управляющая компания Т-Капитал подвела итоги деятельности фондов за девять месяцев 2025 года, медианная доходность фондов с учетом комиссий составила 16,85%,... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T10:00:00+03:00
2025-10-24T10:00:00+03:00
2025-10-24T10:00:00+03:00
экономика
доход
инвесторы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933026845_0:127:3067:1852_1920x0_80_0_0_1490b92abd34f4858b82b9bf37f1cc8e.jpg
https://ria.ru/20251013/tsur--2047923374.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933026845_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_341679b4217255d773a70daae86bf403.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, доход, инвесторы
Экономика, Доход, Инвесторы
Управляющая компания Т-Капитал озвучила результаты деятельности фондов
Т-Капитал рассказала об итогах деятельности фондов за 9 месяцев 2025 года
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Управляющая компания Т-Капитал подвела итоги деятельности фондов за девять месяцев 2025 года, медианная доходность фондов с учетом комиссий составила 16,85%, сообщает компания.
Отдельные стратегии показали рост до 30,8%. Наибольшую доходность с начала года инвесторам принесли смешанные фонды, а также фонды на облигации и золото.
"В 2025 году российская экономика испытывала влияние внешних факторов, но даже в этих условиях нам удалось принести инвесторам доходность до 30,8% годовых, оперативно корректируя наши стратегии", – отметил портфельный управляющий УК Евгений Митюков, его слова приводит пресс-служба.
Сейчас в фонды Т-Капитала инвестируют 6,22 миллиона человек: на конец сентября в управлении компании находится 362 миллиарда рублей. В среднем, один человек инвестирует в фонды более 50 тысяч рублей.