Педиатр, осужденная за фейки об армии, в переписке осуждала СВО - РИА Новости, 24.10.2025
01:42 24.10.2025
Педиатр, осужденная за фейки об армии, в переписке осуждала СВО
Педиатр, осужденная за фейки об армии, в переписке осуждала СВО
Педиатр, осужденная за фейки об армии, в переписке осуждала СВО

Педиатр Буянова, осужденная за фейки об армии, в переписке осуждала СВО

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Телефонная переписка педиатра Надежды Буяновой, осужденной за фейки о российской армии, свидетельствует о том, что врач осуждала проведение специальной военной операции на Украине, следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В документах указано, что в мобильном телефоне Буяновой была обнаружена переписка, в которой она говорила о переживаниях за Киев и желала Украине победы. Часть исходящих сообщений заканчивалась лозунгом украинских националистов.
Дмитрий Колезев* - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Приговор журналисту Колезеву* за фейки об армии признали законным
Вчера, 04:19
Буянова утверждала, что не является участником этой переписки, но суд отверг эти доводы.
"Каких-либо объективных доказательств данному обстоятельству, тому, что доступ к мобильному телефону Буяновой имели иные лица, стороной защиты представлено не было и в материалах уголовного дела не содержится. Установлено, что данный мобильный телефон находился в пользовании Буяновой и был изъят у нее в ходе выемки, при этом в телефоне не имеется информации, адресованной иным лицам", - отмечается в документе.
Тушинский суд столицы в ноябре прошлого года приговорил педиатра к 5,5 годам колонии общего режима. Прокурор просил шесть лет, защита настаивала на оправдании. Приговор был обжалован, но Мосгорсуд оставил его в силе. Адвокат Оскар Черджиев сообщил РИА Новости, что подал кассационную жалобу. По его словам, Буянову этапировали в колонию в Костроме для отбытия наказания.
Возбудить уголовное дело против нее поручил председатель СК России Александр Бастрыкин. По данным следствия, на прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с семилетним мальчиком. Узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о якобы правомерном характере действий вооруженных формирований Украины.
Сначала Буянова находилась под запретом определенных действий, затем следствие переквалифицировало обвинение на более тяжелую часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической и национальной ненависти заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), а суд арестовал ее. Врач вину не признала.
Блогер Сюткин обжаловал арест по делу о фейках
15 октября, 10:14
Блогер Сюткин обжаловал арест по делу о фейках
15 октября, 10:14
 
