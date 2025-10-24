https://ria.ru/20251024/feyki-2050241184.html
Педиатр, осужденная за фейки об армии, в переписке осуждала СВО
Педиатр, осужденная за фейки об армии, в переписке осуждала СВО
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Телефонная переписка педиатра Надежды Буяновой, осужденной за фейки о российской армии, свидетельствует о том, что врач осуждала проведение специальной военной операции на Украине, следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В документах указано, что в мобильном телефоне Буяновой была обнаружена переписка, в которой она говорила о переживаниях за Киев
и желала Украине
победы. Часть исходящих сообщений заканчивалась лозунгом украинских националистов.
Буянова утверждала, что не является участником этой переписки, но суд отверг эти доводы.
"Каких-либо объективных доказательств данному обстоятельству, тому, что доступ к мобильному телефону Буяновой имели иные лица, стороной защиты представлено не было и в материалах уголовного дела не содержится. Установлено, что данный мобильный телефон находился в пользовании Буяновой и был изъят у нее в ходе выемки, при этом в телефоне не имеется информации, адресованной иным лицам", - отмечается в документе.
Тушинский суд столицы в ноябре прошлого года приговорил педиатра к 5,5 годам колонии общего режима. Прокурор просил шесть лет, защита настаивала на оправдании. Приговор был обжалован, но Мосгорсуд
оставил его в силе. Адвокат Оскар Черджиев сообщил РИА Новости, что подал кассационную жалобу. По его словам, Буянову этапировали в колонию в Костроме
для отбытия наказания.
Возбудить уголовное дело против нее поручил председатель СК России Александр Бастрыкин
. По данным следствия, на прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с семилетним мальчиком. Узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о якобы правомерном характере действий вооруженных формирований Украины.
Сначала Буянова находилась под запретом определенных действий, затем следствие переквалифицировало обвинение на более тяжелую часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической и национальной ненависти заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), а суд арестовал ее. Врач вину не признала.