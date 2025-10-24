Фестиваль “RT.Док: Время наших героев” пройдет в Египте

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Международный фестиваль документального кино “RT.Док: Время наших героев” с 28 по 30 октября пройдет в Египте, в залах Каирской оперы.

"Герои есть в каждой стране. В людях, которые хранят веру, силу духа и человечность. Когда мы рассказываем их истории через кино, мы создаем мосты между странами. Так во время наших фестивалей рождается народная кинодипломатия", — заявила Екатерина Яковлева, генеральный продюсер фестиваля, руководитель документального вещания RT.

Откроет смотр картина Руслана Гусарова и Артема Сомова “Один. Поле. Воин” — история сапера-разведчика из Дагестана Закарьи Алиева, известного под позывным Смайлик. Три недели в одиночку он отражал атаки националистов на одном из направлений Запорожского фронта. Прошел через настоящий ад и – выжил.

Всего в рамках зрительской программы представлено семь фильмов производства RT. Док, RT Arabic, а также египетских авторов.

"Показывать документальные фильмы для египетской публики — это становится доброй традицией телеканала RT Arabic. Представив в 2024 году картину "Возвращение", мы в буквальном смысле возвращаемся в Каир с целым фестивалем документального кино. В рамках кинопрограммы зрители увидят, помимо фильмов RT, картину партнеров RT Arabic, одного из главных каналов Египта — "Аль-Муттахиды", — отметила руководитель RT Arabic Майя Манна.

Второй фестивальный день начнется с мастер-класса авторов документального канала RT Руслана Гусарова и Вячеслава Гузя: "Документальное кино от идеи до эфира. Как снимать фильмы одинаково интересные для зрителей всего мира".

В зрительскую программу 29 октября войдут три ленты. “Мины” производства египетского телеканала Alwathaeqeya — о том, как мины, оставленные на территории Египта еще во времена Второй мировой войны, до сих пор убивают мирных жителей. “Сестры милосердия” автора и режиссера RT. Док Ольги Кирий — о героической работе сестер милосердия, со времен Первой мировой до наших дней. Лента “Расхитители Сирии” Вячеслава Гузя и Александра Авилова расскажет, как боевики ИГИЛ* при поддержке западных кураторов превратили археологические объекты страны — Пальмиру, Эблу, Мари, Афамию — в источники наживы и продавали ценные артефакты на аукционах.

Деловую программу представит дискуссия “Традиционные ценности как основа объединения России и Ближнего Востока”. Речь пойдет о том, какие точки соприкосновения существуют между нашими странами в вопросах семьи, важности духовного развития и патриотического воспитания молодого поколения, а также сохранения культурных ценностей.

В третий, завершающий, день фестиваля зрители увидят три фильма.

“Позывной Царь” производства телеканала RT Док — о том, как потомок Николая I, который родился и вырос во Франции, воюет добровольцем за русский мир. "Возвращение" производства RT Arabic, приуроченный к 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Египтом. Его премьера с успехом прошла в Каирской опере в 2024 году. Проект повествует о советском военном переводчике, который спустя десятилетия возвращается в Египет как турист, встречает старых друзей и вновь погружается в культуру страны, которой посвятил большую часть жизни.

И египетский документальный фильм "Грань мечты" (The Brink of Dreams) режиссеров Нады Риад и Аймана Аль-Амира. Картина снималась четыре года и рассказывает о группе девушек, полных решимости осуществить свою театральную мечту. В 2024 году картина участвовала в официальном конкурсе Недели критики 77-го Каннского кинофестиваля и получил премию "Золотой глаз" за лучший документальный фильм, став первым египетским проектом, удостоенным этой награды.

Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". В центре каждого фильма — пронзительная история, где за каждым кадром — человеческая судьба. Это кино о защитниках Донбасса, о героях на фронте и в тылу, о волонтёрах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах.

Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов. Это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала СПАС и независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены работы документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран.