09:02 24.10.2025 (обновлено: 09:35 24.10.2025)
ФАС выдала предупреждение "Газпром нефти" за ограничение отпуска топлива
россия, новосибирская область, федеральная антимонопольная служба (фас россии), газпром нефть, аи-92, аи-95
Россия, Новосибирская область, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Газпром нефть, АИ-92, АИ-95
ФАС выдала предупреждение "Газпром нефти" за ограничение отпуска топлива

ФАС предупредила дочку Газпром нефти от снижения продаж топлива независимым АЗС

Заправка автомобиля
Заправка автомобиля
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Заправка автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "Газпромнефть - Региональные продажи" за ограничение отпуска топлива независимым АЗС в Новосибирской области в октябре, сообщило ведомство.
По данным ФАС, "Газпромнефть - Региональные продажи" занимает доминирующее положение на рынке бензинов Аи-92, Аи-95 и дизельного топлива в Новосибирской области.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
ФАС проанализирует наценки на 29 категорий товаров
15 октября, 19:54
Региональное управление ФАС установило, что в октябре текущего года компания увеличила объем продаж топлива нефтяным компаниям, но в то же время объем поставок независимым АЗС сократился в 2 раза по бензину Аи-95, в 4 раза по бензину Аи-92 и значительно по дизельному топливу. При этом общий объем продаж топлива не изменился, констатировали в ведомстве.
"В ходе анализа полученных данных Новосибирское УФАС России не выявило экономических, технологических и иных обстоятельств, которые могли привести к ограничению отпуска моторного топлива независимым участникам. Управление выдало ООО "Газпромнефть - Региональные продажи" предупреждение – организации необходимо до 22 ноября 2025 года прекратить создание дискриминационных условий на розничном рынке топлива. В случае неисполнения служба возбудит антимонопольное дело", - сообщили в ведомстве.
ФАС России продолжает внимательно следить за ситуацией на топливном рынке, добавили в службе.
ФАС проводит проверки сетей автозаправочных станций на фоне подорожания нефтепродуктов, запрашивает у АЗС данные о ценообразовании и обеспеченности топливом, сообщали РИА Новости в ведомстве в сентябре.
Ранее осенью ФАС уже выдала предупреждения владельцам сетей АЗС в Тверской и Тюменской областях, а также компании "Газпромнефть - Региональные продажи" из-за необоснованного завышения цен на топливо на некоторых заправках в Тюмени.
Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью начали жаловаться на дефицит топлива на АЗС. Вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с журналистами в сентябре признал, что небольшой дефицит нефтепродуктов есть, но отметил, что он покрывается за счет накопленных остатков.
АЗС
ФАС проверит сети АЗС из-за цен на топливо
30 сентября, 11:49
 
