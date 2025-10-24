Рейтинг@Mail.ru
Премьер Бельгии призвал ЕС снизить риск конфискации российских активов - РИА Новости, 24.10.2025
11:47 24.10.2025
Премьер Бельгии призвал ЕС снизить риск конфискации российских активов
Премьер Бельгии призвал ЕС снизить риск конфискации российских активов - РИА Новости, 24.10.2025
Премьер Бельгии призвал ЕС снизить риск конфискации российских активов
Премьер Бельгии Барт де Вевер, заблокировавший предложение ЕК использовать замороженные суверенные активы РФ на нужды Киева, заявил, что ЕС должен снизить риск... РИА Новости, 24.10.2025
в мире, россия, украина, бельгия, кристин лагард, евросоюз, еврокомиссия, европейский центральный банк
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Кристин Лагард, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский центральный банк
Премьер Бельгии призвал ЕС снизить риск конфискации российских активов

де Вевер хочет привлечь страны не из зоны евро в схему конфискации активов РФ

Барт де Вевер
Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Барт де Вевер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Премьер Бельгии Барт де Вевер, заблокировавший предложение ЕК использовать замороженные суверенные активы РФ на нужды Киева, заявил, что ЕС должен снизить риск для еврозоны в случае их конфискации, привлекая к такой инициативе страны не из зоны евро, где также находятся российские деньги, но посетовал, что никто не хочет "раскошеливаться".
"Глава ЕЦБ Кристин Лагард подняла вопрос о рисках для еврозоны. Ее настоятельная рекомендация заключается в том, чтобы, если мы проводим подобную операцию и хотим, чтобы мир воспринял это как что-то законное, мы делали это не в одиночку… В еврозоне есть страны с российскими активами, и другие страны с иммобилизованными активами - их всего шесть. Ни одна из них никогда не обеспечивала никакой прозрачности по тому, сколько у них российских денег, каковы доходы и налоговые поступления от них… Необходимо участие других стран и желательно не из зоны евро, а из зоны фунта стерлинга, канадского доллара, швейцарского франка и йены, например", - сказал он, посетовав, что "пока все только говорят", а "раскошеливаться" никто не желает.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Премьер Бельгии обратился к Европе с предупреждением из-за России
Вчера, 10:25
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Позиция Бельгии по российским активам застала ЕС врасплох, пишут СМИ
Вчера, 10:15
 
В миреРоссияУкраинаБельгияКристин ЛагардЕвросоюзЕврокомиссияЕвропейский центральный банк
 
 
