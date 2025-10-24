Премьер Бельгии призвал ЕС снизить риск конфискации российских активов

БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Премьер Бельгии Барт де Вевер, заблокировавший предложение ЕК использовать замороженные суверенные активы РФ на нужды Киева, заявил, что ЕС должен снизить риск для еврозоны в случае их конфискации, привлекая к такой инициативе страны не из зоны евро, где также находятся российские деньги, но посетовал, что никто не хочет "раскошеливаться".