Рейтинг@Mail.ru
ЕК готовит кредит Киеву из российских активов, заявил финский премьер - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/evrokomissiya-2050338206.html
ЕК готовит кредит Киеву из российских активов, заявил финский премьер
ЕК готовит кредит Киеву из российских активов, заявил финский премьер - РИА Новости, 24.10.2025
ЕК готовит кредит Киеву из российских активов, заявил финский премьер
Еврокомиссия продолжает работу по подготовке Украине кредита на 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов, заявил премьер-министр Финляндии... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T13:25:00+03:00
2025-10-24T13:25:00+03:00
россия
украина
финляндия
петтери орпо
евросоюз
еврокомиссия
g7
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928186677_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_2e5d30c372af9acc8f6884ce5c137b63.jpg
https://ria.ru/20251024/aktivy-2050302460.html
https://ria.ru/20251023/aktivy-2050232068.html
россия
украина
финляндия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928186677_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_d6707029665a087a80b89bba807f3b45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, финляндия, петтери орпо, евросоюз, еврокомиссия, g7, в мире, киев
Россия, Украина, Финляндия, Петтери Орпо, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, В мире, Киев
ЕК готовит кредит Киеву из российских активов, заявил финский премьер

Орпо: ЕК продолжает подготовку кредита Украине на 140 млрд евро из активов РФ

© AP Photo / Virginia MayoПеттери Орпо
Петтери Орпо - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Петтери Орпо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Еврокомиссия продолжает работу по подготовке Украине кредита на 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
В четверг страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию активов РФ на нужды Киева. Как следует из письменных выводов встречи, к вопросу о вариантах финансовой поддержки Украины решено вернуться на следующем заседании.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Премьер Бельгии призвал ЕС искать альтернативу российским активам
Вчера, 11:58
"Несмотря на выводы саммита ЕС, подготовительная работа Еврокомиссии по кредиту в размере 140 миллиардов евро для Украины продолжается. Я ожидаю предложения от комиссии в ближайшие недели", - приводит слова Орпо агентство STT.
Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Саммит ЕС решил оставить активы России замороженными до конца конфликта
дополняется ...
 
РоссияУкраинаФинляндияПеттери ОрпоЕвросоюзЕврокомиссияG7В миреКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала