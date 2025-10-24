Рейтинг@Mail.ru
У ЕС нет оружия для борьбы с беспилотниками, заявил еврокомиссар
14:31 24.10.2025
У ЕС нет оружия для борьбы с беспилотниками, заявил еврокомиссар
в мире, россия, польша, европа, андрюс кубилюс, дмитрий песков, нато, bild, еврокомиссия, f-35, евросоюз
© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Евросоюз не имеет экономически жизнеспособного оружия для уничтожения беспилотников, заявил в интервью Bloomberg Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
В сентябре немецкий таблоид Bild подсчитал, что затраты НАТО на обезвреживание беспилотников над Польшей при помощи истребителей F-35 могли составить более одного миллиона евро. Как отмечает таблоид, истребители F-35 атаковали беспилотники ракетами AIM-9 Sidewinder стоимостью более 400 тысяч евро.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
НАТО заинтересована в БПЛА с системой подавления радаров, пишут СМИ
16 июня, 17:39
«
"У нас недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников... Даже если мы и обнаруживаем беспилотники, у нас нет финансово жизнеспособных возможностей для их уничтожения", - сказал Кубилюс.
Ранее Кубилюс заявил, что Еврокомиссия хочет в течение года реализовать проект защиты от БПЛА в приграничных с РФ странах Евросоюза. Проект будет носить название Eastern Flank Watch ("Восточный дозор") и включит системы мониторинга и перехвата целей на суше, в воздухе и на море.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе, заявил, что, как показывает история, создание стен это всегда плохо.
Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявлял в беседе с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в Евросоюзе "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию ЕС раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Фон дер Ляйен раскрыла планы по перевооружению ЕС к 2030 году
18 марта, 18:16
В сентябре СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с этим заявил, что в Европе много политиков, которые сейчас склонны во всем винить Россию, причем делают это безосновательно и огульно.
Североатлантический совет НАТО в конце сентября возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше, Эстонии и других странах, при этом в Москве уже заявляли, что никаких доказательств причастности РФ ни одна страна не привела. Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников ранее заявил в разговоре с РИА Новости, что истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию Евросоюза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В ЕС подсчитали, сколько беспилотников нужно на случай конфликта с Россией
26 июня, 23:45
 
