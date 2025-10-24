Рейтинг@Mail.ru
24.10.2025
16:37 24.10.2025
Эстонская почтовая компания прекратит обслуживать клиентов на русском языке
Эстонская почтовая компания прекратит обслуживать клиентов на русском языке - РИА Новости, 24.10.2025
Эстонская почтовая компания прекратит обслуживать клиентов на русском языке
Эстонская почтовая компания Omniva сообщила, что прекращает обслуживание клиентов на русском языке. РИА Новости, 24.10.2025
в мире, россия, эстония
В мире, Россия, Эстония
Эстонская почтовая компания прекратит обслуживать клиентов на русском языке

Почтовая компания в Эстонии с ноября прекратит обслуживание на русском языке

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФлаг Эстонии
Флаг Эстонии . Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Эстонская почтовая компания Omniva сообщила, что прекращает обслуживание клиентов на русском языке.
"С 1 ноября Omniva прекращает обслуживание клиентов на русском языке в Эстонии. Это означает, что с ноября служба поддержки клиентов, веб-сайт, самообслуживание, мобильное приложение и постаматы Omniva будут доступны на двух языках - эстонском и английском", - говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.
В компании отметили, что количество клиентов, которым необходимо обслуживание на русском языке, в виду того, что они не владеют эстонским или английским, значительно сократилось.
При этом исполняющий обязанности коммерческого директора Omniva Свен Кукемелк заявил, что этот шаг не означает, что сотрудники компании перестанут говорить по-русски.
"Если наш специалист по обслуживанию клиентов владеет русским языком, он с удовольствием продолжит общаться с клиентами на нем", - утверждает он.
По его словам, компания по-прежнему будет отвечать на письменные обращения на русском языке, однако ответ будет написан на эстонском или английском.
В середине сентября прошлого года на сессии Совета ООН по правам человека представитель дипмиссии РФ в Женеве Гузаль Хусанова заявляла, что ситуация в области прав человека ухудшается во многих западных странах, усиливается дискриминация. Она добавила, что на Западе усиливаются исламофобия, антисемитизм, нацизм, процветает откровенная русофобия, а также продолжается процесс насильственного выдворения русскоязычных жителей из Латвии, Литвы и Эстонии. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.
