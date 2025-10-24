Эстонская почтовая компания прекратит обслуживать клиентов на русском языке

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Эстонская почтовая компания Omniva сообщила, что прекращает обслуживание клиентов на русском языке.

"С 1 ноября Omniva прекращает обслуживание клиентов на русском языке в Эстонии . Это означает, что с ноября служба поддержки клиентов, веб-сайт, самообслуживание, мобильное приложение и постаматы Omniva будут доступны на двух языках - эстонском и английском", - говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

В компании отметили, что количество клиентов, которым необходимо обслуживание на русском языке, в виду того, что они не владеют эстонским или английским, значительно сократилось.

При этом исполняющий обязанности коммерческого директора Omniva Свен Кукемелк заявил, что этот шаг не означает, что сотрудники компании перестанут говорить по-русски.

« "Если наш специалист по обслуживанию клиентов владеет русским языком, он с удовольствием продолжит общаться с клиентами на нем", - утверждает он.

По его словам, компания по-прежнему будет отвечать на письменные обращения на русском языке, однако ответ будет написан на эстонском или английском.