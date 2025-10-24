Европа пытается вмешиваться в дела России, заявил глава РФПИ

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Европа, включая Великобританию, пытается вмешиваться в дела России, подрывать работу правительства и ставить под угрозу отношения РФ и США, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.