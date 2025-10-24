https://ria.ru/20251024/es-2050496481.html
Литва закрыла последние КПП с Белоруссией
Литва закрыла последние КПП с Белоруссией - РИА Новости, 24.10.2025
Литва закрыла последние КПП с Белоруссией
Литва закрывает два оставшихся КПП на границе с Белоруссией, заявила литовский премьер-министр Инга Ругинене. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T22:31:00+03:00
2025-10-24T22:31:00+03:00
2025-10-24T23:04:00+03:00
в мире
белоруссия
литва
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422543_0:187:2978:1862_1920x0_80_0_0_638796416f7f292e9a257bf3ab6707b5.jpg
https://ria.ru/20251022/belorussija-2049784604.html
белоруссия
литва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422543_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_5c1b8f33dcf551797267c514fd8cc2ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, литва, россия, евросоюз
В мире, Белоруссия, Литва, Россия, Евросоюз
Литва закрыла последние КПП с Белоруссией
Литва закрыла два последних КПП с Белоруссией якобы из-за налета метеозондов
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Литва закрывает два оставшихся КПП на границе с Белоруссией, заявила литовский премьер-министр Инга Ругинене.
«
"В связи со сложившейся ситуацией Государственная служба погранохраны закрыла пункты пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай" на границе с Белоруссией до 12:00 завтрашнего дня", — написала она в соцсети Facebook*.
По ее словам, решение связано с налетом метеозондов, якобы нелегально перевозящих сигареты из Белоруссии
. Аэропорты также приостановили работу до 22:00. В аэропорту Каунаса ограничения коснулись трех рейсов, в аэропорту Вильнюса — четырех.
Таможенный комитет Белоруссии подтвердил, что Литва прекратила пропуск автомобилей через границу, подчеркнув, что предварительного уведомления не было.
Литва
, Латвия и Польша
в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки
на границе с Белоруссией, обвиняя Минск
в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС
на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.