Рейтинг@Mail.ru
Литва закрыла последние КПП с Белоруссией - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:31 24.10.2025 (обновлено: 23:04 24.10.2025)
https://ria.ru/20251024/es-2050496481.html
Литва закрыла последние КПП с Белоруссией
Литва закрыла последние КПП с Белоруссией - РИА Новости, 24.10.2025
Литва закрыла последние КПП с Белоруссией
Литва закрывает два оставшихся КПП на границе с Белоруссией, заявила литовский премьер-министр Инга Ругинене. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T22:31:00+03:00
2025-10-24T23:04:00+03:00
в мире
белоруссия
литва
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422543_0:187:2978:1862_1920x0_80_0_0_638796416f7f292e9a257bf3ab6707b5.jpg
https://ria.ru/20251022/belorussija-2049784604.html
белоруссия
литва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422543_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_5c1b8f33dcf551797267c514fd8cc2ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, литва, россия, евросоюз
В мире, Белоруссия, Литва, Россия, Евросоюз
Литва закрыла последние КПП с Белоруссией

Литва закрыла два последних КПП с Белоруссией якобы из-за налета метеозондов

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроволочное заграждение на белорусско-литовской границе
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Литва закрывает два оставшихся КПП на границе с Белоруссией, заявила литовский премьер-министр Инга Ругинене.
«

"В связи со сложившейся ситуацией Государственная служба погранохраны закрыла пункты пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай" на границе с Белоруссией до 12:00 завтрашнего дня", — написала она в соцсети Facebook*.

По ее словам, решение связано с налетом метеозондов, якобы нелегально перевозящих сигареты из Белоруссии. Аэропорты также приостановили работу до 22:00. В аэропорту Каунаса ограничения коснулись трех рейсов, в аэропорту Вильнюса — четырех.
Таможенный комитет Белоруссии подтвердил, что Литва прекратила пропуск автомобилей через границу, подчеркнув, что предварительного уведомления не было.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Белоруссии у границы с Латвией обнаружили избитых беженцев
22 октября, 11:00
 
В миреБелоруссияЛитваРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала