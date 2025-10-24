https://ria.ru/20251024/es-2050440643.html
Захарова прокомментировала угрозы ЕС вторичными санкциями третьим странам
Захарова прокомментировала угрозы ЕС вторичными санкциями третьим странам - РИА Новости, 24.10.2025
Захарова прокомментировала угрозы ЕС вторичными санкциями третьим странам
ЕС не отдает себе отчет, что угрозы третьим странам вторичными санкциями и замашки на роль "глобального полицейского" повлекут последствия, заявила официальный... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T17:35:00+03:00
2025-10-24T17:35:00+03:00
2025-10-24T17:35:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150809/62/1508096273_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_ad7529791641f13a0b4bd9a703bfb6dd.jpg
https://ria.ru/20250513/zakharova-2016767293.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150809/62/1508096273_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cb8d874999b5ada825fb08c8b18b4a72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мария захарова, евросоюз
В мире, Россия, Мария Захарова, Евросоюз
Захарова прокомментировала угрозы ЕС вторичными санкциями третьим странам
Захарова: угрозы ЕС вторичными санкциями третьим странам повлекут последствия