Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала угрозы ЕС вторичными санкциями третьим странам - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/es-2050440643.html
Захарова прокомментировала угрозы ЕС вторичными санкциями третьим странам
Захарова прокомментировала угрозы ЕС вторичными санкциями третьим странам - РИА Новости, 24.10.2025
Захарова прокомментировала угрозы ЕС вторичными санкциями третьим странам
ЕС не отдает себе отчет, что угрозы третьим странам вторичными санкциями и замашки на роль "глобального полицейского" повлекут последствия, заявила официальный... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T17:35:00+03:00
2025-10-24T17:35:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150809/62/1508096273_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_ad7529791641f13a0b4bd9a703bfb6dd.jpg
https://ria.ru/20250513/zakharova-2016767293.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150809/62/1508096273_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cb8d874999b5ada825fb08c8b18b4a72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мария захарова, евросоюз
В мире, Россия, Мария Захарова, Евросоюз
Захарова прокомментировала угрозы ЕС вторичными санкциями третьим странам

Захарова: угрозы ЕС вторичными санкциями третьим странам повлекут последствия

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. ЕС не отдает себе отчет, что угрозы третьим странам вторичными санкциями и замашки на роль "глобального полицейского" повлекут последствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Заигравшись в собственную исключительность, ЕС шантажирует все большее число третьих стран распространением "вторичных" санкций. Тем самым прямо заявляет, что считает себя вправе диктовать собственные условия торгово-экономического сотрудничества между суверенными государствами. В ЕС явно не отдают себе отчет, что подобные замашки на роль "глобального полицейского" (или, если хотите, "таможенника") гарантированно не останутся без последствий для места и роли этого объединения в мире", - сказано в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Захарова емко отозвалась о Каллас, сообщившей о работе над новыми санкциями
13 мая, 22:12
 
В миреРоссияМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала