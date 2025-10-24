Рейтинг@Mail.ru
План ЕС по использованию активов России может провалиться, заявил Фицо
07:54 24.10.2025
План ЕС по использованию активов России может провалиться, заявил Фицо
План ЕС по использованию активов России может провалиться, заявил Фицо - РИА Новости, 24.10.2025
План ЕС по использованию активов России может провалиться, заявил Фицо
План Европейского союза по использованию активов РФ для Украины может провалиться, поскольку ему сопутствуют серьезные риски, считает премьер-министр Словакии... РИА Новости, 24.10.2025
План ЕС по использованию активов России может провалиться, заявил Фицо

Фицо: план ЕС по использованию активов России может провалиться

Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 24 окт - РИА Новости. План Европейского союза по использованию активов РФ для Украины может провалиться, поскольку ему сопутствуют серьезные риски, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Глава Евросовета Антониу Кошта ранее сообщил, что рассчитывает принять решение по использованию активов РФ для Украины в декабре, ЕК поручено урегулировать "технические вопросы".
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным активам России, пишет Bloomberg
23 октября, 22:56
"Ожидания от конфискации "замороженных" российских активов являются огромными, но на ближайшем Европейском совете в декабре, когда должно быть принято решение, они могут столкнуться с реальностью и завершиться фиаско. Поэтому я предложил, чтобы в заключении (саммита Евросоюза в четверг - ред.) возможность конфискации не упоминалась и чтобы комиссия предложила другие возможности финансирования Украины на следующие два года. Мое предложение было принято", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он отметил, что предлагаемая конфискация российских активов представляет серьезные риски, среди которых ответные меры РФ, нарушение международного права и иски с российской стороны.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
СМИ: Бельгия потребовала гарантий по плану использования активов России
Вчера, 04:49
 
