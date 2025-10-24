Рейтинг@Mail.ru
Орбан призвал ЕС не предпринимать новых шагов по Украине - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:01 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/es-2050234242.html
Орбан призвал ЕС не предпринимать новых шагов по Украине
Орбан призвал ЕС не предпринимать новых шагов по Украине - РИА Новости, 24.10.2025
Орбан призвал ЕС не предпринимать новых шагов по Украине
ЕС не нужно предпринимать новых шагов по теме Украины, чтобы не уменьшать шансы на успешные переговоры РФ и США и урегулирование, заявил премьер-министр Венгрии РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T00:01:00+03:00
2025-10-24T00:01:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100277/26/1002772600_0:27:2818:1612_1920x0_80_0_0_0f5206d0fa1597964d8e57220524fd1b.jpg
https://ria.ru/20251023/ssha-2050234079.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100277/26/1002772600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23a1103aab079032c16f4c073f271d59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, виктор орбан, евросоюз
В мире, Россия, Украина, США, Виктор Орбан, Евросоюз
Орбан призвал ЕС не предпринимать новых шагов по Украине

Орбан: Евросоюзу не следует предпринимать новых шагов по Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан. Архивное фото
Премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. ЕС не нужно предпринимать новых шагов по теме Украины, чтобы не уменьшать шансы на успешные переговоры РФ и США и урегулирование, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Я считаю, что сегодня не следует проводить предметных переговоров по украинскому вопросу, учитывая, что российско-американский мирный саммит на пороге. Нам следует... ничего не предпринимать сейчас, чтобы не снижать шансы на российско-американское соглашение", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota.
Венгерский премьер также сообщил, что в очередной раз предложил ЕС начать переговоры с Россией.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Орбан назвал конфискацию российских активов частью переговоров с США
Вчера, 23:59
 
В миреРоссияУкраинаСШАВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала