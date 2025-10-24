https://ria.ru/20251024/es-2050234242.html
Орбан призвал ЕС не предпринимать новых шагов по Украине
Орбан призвал ЕС не предпринимать новых шагов по Украине
ЕС не нужно предпринимать новых шагов по теме Украины, чтобы не уменьшать шансы на успешные переговоры РФ и США и урегулирование, заявил премьер-министр Венгрии РИА Новости, 24.10.2025
Орбан призвал ЕС не предпринимать новых шагов по Украине
Орбан: Евросоюзу не следует предпринимать новых шагов по Украине