Президент Эквадора подтвердил попытку своего отравления
2025-10-24T07:08:00+03:00
2025-10-24T07:08:00+03:00
2025-10-24T07:08:00+03:00
МЕХИКО, 24 окт - РИА Новости. Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что не считает случайностью обнаружение токсичных веществ в продуктах, которые ему подарили во время недавнего визита в провинцию Лос-Риос - концентрация обнаруженных химикатов исключает возможность производственной ошибки.
"Я не химик, но было установлено наличие трёх разных химических соединений в очень высокой концентрации. Практически невозможно, чтобы эти три вещества оказались вместе случайно в одном продукте", - сказал Нобоа в интервью телеканалу CNN
.
Ранее эквадорские СМИ сообщили, что служба безопасности президента выявила следы трёх высокотоксичных соединений - хлорида тионила, хлорэтанола и антрацена - в банках варенья и бутылке напитка, подаренных главе государства во время мероприятия в городе Бабаойо 17 октября.
По данным газеты El Universo, формальная жалоба о покушении на убийство президента была подана в прокуратуру провинции Лос-Риос 21 октября. Дело возбуждено по статье 341 Уголовного кодекса Эквадора
- попытка убийства главы государства, предусматривающей наказание от десяти до тринадцати лет лишения свободы. Прокуратура Лос-Риос проводит расследование инцидента.
Местная предпринимательница Йоланда Пеньяфьель, чьи продукты вошли в подарочную корзину, в интервью местному СМИ отвергла обвинения в попытке отравления, заявив, что приготовила угощения дома и лично передала их военным, после чего не знает, что с ними произошло.