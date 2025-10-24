Президент Эквадора подтвердил попытку своего отравления

МЕХИКО, 24 окт - РИА Новости. Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что не считает случайностью обнаружение токсичных веществ в продуктах, которые ему подарили во время недавнего визита в провинцию Лос-Риос - концентрация обнаруженных химикатов исключает возможность производственной ошибки.

"Я не химик, но было установлено наличие трёх разных химических соединений в очень высокой концентрации. Практически невозможно, чтобы эти три вещества оказались вместе случайно в одном продукте", - сказал Нобоа в интервью телеканалу CNN

Ранее эквадорские СМИ сообщили, что служба безопасности президента выявила следы трёх высокотоксичных соединений - хлорида тионила, хлорэтанола и антрацена - в банках варенья и бутылке напитка, подаренных главе государства во время мероприятия в городе Бабаойо 17 октября.

По данным газеты El Universo, формальная жалоба о покушении на убийство президента была подана в прокуратуру провинции Лос-Риос 21 октября. Дело возбуждено по статье 341 Уголовного кодекса Эквадора - попытка убийства главы государства, предусматривающей наказание от десяти до тринадцати лет лишения свободы. Прокуратура Лос-Риос проводит расследование инцидента.