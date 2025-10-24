Рейтинг@Mail.ru
Экс-полковник ВС США прокомментировал пересмотр решения Трампа по Tomahawk - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/ekspert-2050306284.html
Экс-полковник ВС США прокомментировал пересмотр решения Трампа по Tomahawk
Экс-полковник ВС США прокомментировал пересмотр решения Трампа по Tomahawk - РИА Новости, 24.10.2025
Экс-полковник ВС США прокомментировал пересмотр решения Трампа по Tomahawk
Решение президента США Дональда Трампа пересмотреть планы поставок дальнобойных ракет Tomahawk Украине стало шагом в правильном направлении, считает полковник... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T12:14:00+03:00
2025-10-24T12:14:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
марк рютте
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb2fa016e036ca1918d715c933328197.jpg
https://ria.ru/20251016/tramp-2048744263.html
https://ria.ru/20251024/plan-2050286442.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d80c1e08aa315f9f9af469dc42920cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, марк рютте, сергей лавров, нато
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО
Экс-полковник ВС США прокомментировал пересмотр решения Трампа по Tomahawk

Экс-полковник ВС США Макгрегор назвал правильным пересмотр поставок ракет Киеву

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа пересмотреть планы поставок дальнобойных ракет Tomahawk Украине стало шагом в правильном направлении, считает полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.
"Недавнее решение президента Трампа пересмотреть целесообразность поставки ракет Tomahawk для использования на Украине является шагом в правильном направлении", - говорится в статье Макгрегора на портале Responsible Statecraft.
Трамп о возможных поставках Tomahawk Украине - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Трамп заявил, что Tomahawk нужны США
16 октября, 23:44
Он отмечает, что США должны осознать обоснованность интересов РФ в сфере своей национальной безопасности в контексте Украины и расширения НАТО, которые принципиально не отличаются от интересов самих США в соседних Мексике и странах Карибского бассейна.
Макгрегор также указывает на проблемы США с запасами вооружений и обращает внимание на существующие трудности в стимулировании американского ВПК.
"Американская военная мощь находится в состоянии упадка, и для того, чтобы обратить эту тенденцию вспять, потребуется не менее десяти лет", - говорится в статье эксперта.
Так, он ссылается на исследования, согласно которым проблемы ВС США в материально-техническом обеспечении охватывают военно-морские и военно-воздушные силы, а также сухопутные войска.
"Если пересмотр президентом Трампом варианта с передачей (Украине - ред.) ракет Tomahawk сигнализирует о возникшей склонности к трезвой оценке пределов собственной американской военной мощи, то это хорошая новость", - заявил Макгрегор.
Ранее Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что только США умеют применять Tomahawk и делиться этим знанием ни с кем не станут.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В США предложили новый план по завершению конфликта на Украине
Вчера, 10:32
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампМарк РюттеСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала