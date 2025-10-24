Экс-полковник ВС США прокомментировал пересмотр решения Трампа по Tomahawk

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа пересмотреть планы поставок дальнобойных ракет Tomahawk Украине стало шагом в правильном направлении, считает полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.

"Недавнее решение президента Трампа пересмотреть целесообразность поставки ракет Tomahawk для использования на Украине является шагом в правильном направлении", - говорится в статье Макгрегора на портале Responsible Statecraft

Он отмечает, что США должны осознать обоснованность интересов РФ в сфере своей национальной безопасности в контексте Украины и расширения НАТО , которые принципиально не отличаются от интересов самих США в соседних Мексике и странах Карибского бассейна

Макгрегор также указывает на проблемы США с запасами вооружений и обращает внимание на существующие трудности в стимулировании американского ВПК.

"Американская военная мощь находится в состоянии упадка, и для того, чтобы обратить эту тенденцию вспять, потребуется не менее десяти лет", - говорится в статье эксперта.

Так, он ссылается на исследования, согласно которым проблемы ВС США в материально-техническом обеспечении охватывают военно-морские и военно-воздушные силы, а также сухопутные войска.

"Если пересмотр президентом Трампом варианта с передачей (Украине - ред.) ракет Tomahawk сигнализирует о возникшей склонности к трезвой оценке пределов собственной американской военной мощи, то это хорошая новость", - заявил Макгрегор.

Ранее Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что только США умеют применять Tomahawk и делиться этим знанием ни с кем не станут.