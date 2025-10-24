Ефимов: в Москве возвели 158 млн "квадратов" недвижимости

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Москве с 2011 года возвели почти 158 миллионов квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"За счет городского бюджета и инвестиционных средств возвели около 8,5 тысячи объектов, включая объекты социальной, деловой и коммерческой инфраструктуры, а также жилье, в том числе для реализации программы реновации. За прошедшие годы в столице появилось 4,5 тысячи жилых домов, что составляет около 68,7 миллиона квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В том числе инвесторы возвели 6,7 тысячи объектов суммарной площадью более 130 миллионов квадратных метров, включая инфраструктурные и промышленные объекты, указывается в сообщении.