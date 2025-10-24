Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве возвели 158 млн "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/efimov-2050303927.html
Ефимов: в Москве возвели 158 млн "квадратов" недвижимости
Ефимов: в Москве возвели 158 млн "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 24.10.2025
Ефимов: в Москве возвели 158 млн "квадратов" недвижимости
В Москве с 2011 года возвели почти 158 миллионов квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T13:06:00+03:00
2025-10-24T13:06:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ecafe27b80a6fee4f84287052520b041.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_9b2dc27705603e9527675cd367e1169a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве возвели 158 млн "квадратов" недвижимости

Ефимов: в Москве с 2011 года возвели 158 млн "квадратов" недвижимости

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Москве с 2011 года возвели почти 158 миллионов квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За счет городского бюджета и инвестиционных средств возвели около 8,5 тысячи объектов, включая объекты социальной, деловой и коммерческой инфраструктуры, а также жилье, в том числе для реализации программы реновации. За прошедшие годы в столице появилось 4,5 тысячи жилых домов, что составляет около 68,7 миллиона квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В том числе инвесторы возвели 6,7 тысячи объектов суммарной площадью более 130 миллионов квадратных метров, включая инфраструктурные и промышленные объекты, указывается в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице возвели 96 спорткомплексов с бассейнами.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала