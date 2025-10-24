https://ria.ru/20251024/efimov-2050303927.html
Ефимов: в Москве возвели 158 млн "квадратов" недвижимости
Ефимов: в Москве возвели 158 млн "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 24.10.2025
Ефимов: в Москве возвели 158 млн "квадратов" недвижимости
В Москве с 2011 года возвели почти 158 миллионов квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 24.10.2025
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Москве с 2011 года возвели почти 158 миллионов квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За счет городского бюджета и инвестиционных средств возвели около 8,5 тысячи объектов, включая объекты социальной, деловой и коммерческой инфраструктуры, а также жилье, в том числе для реализации программы реновации. За прошедшие годы в столице появилось 4,5 тысячи жилых домов, что составляет около 68,7 миллиона квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В том числе инвесторы возвели 6,7 тысячи объектов суммарной площадью более 130 миллионов квадратных метров, включая инфраструктурные и промышленные объекты, указывается в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице возвели 96 спорткомплексов с бассейнами.