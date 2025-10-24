https://ria.ru/20251024/dsnv-2050244439.html
Рябков рассказал о планах восстановления консультативной комиссии по ДСНВ
Рябков рассказал о планах восстановления консультативной комиссии по ДСНВ - РИА Новости, 24.10.2025
Рябков рассказал о планах восстановления консультативной комиссии по ДСНВ
Восстановления двусторонней консультативной комиссии России и США по ДСНВ "пока не планируется", заявил в интервью "Известиям" заместитель главы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T02:31:00+03:00
2025-10-24T02:31:00+03:00
2025-10-24T02:31:00+03:00
в мире
россия
сша
каир (город)
сергей рябков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg
https://ria.ru/20251022/obmen-2049901805.html
россия
сша
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_152:0:1172:765_1920x0_80_0_0_c8255da4f7e1237540b5155971802f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, каир (город), сергей рябков, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Каир (город), Сергей Рябков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Рябков рассказал о планах восстановления консультативной комиссии по ДСНВ
Рябков: восстановления консультативной комиссии по ДСНВ пока не планируется