Рябков рассказал о планах восстановления консультативной комиссии по ДСНВ - РИА Новости, 24.10.2025
02:31 24.10.2025
Рябков рассказал о планах восстановления консультативной комиссии по ДСНВ
в мире
россия
сша
каир (город)
сергей рябков
владимир путин
дональд трамп
в мире, россия, сша, каир (город), сергей рябков, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Каир (город), Сергей Рябков, Владимир Путин, Дональд Трамп
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Восстановления двусторонней консультативной комиссии России и США по ДСНВ "пока не планируется", заявил в интервью "Известиям" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп ранее назвал предложение Путина по ДСНВ хорошим и добавил, что не возражает.
"Пока не просматривается", - сказал Рябков изданию, комментируя возможность восстановления двусторонней консультативной комиссии России и США по ДСНВ для обсуждения технических параметров соглашения.
Отмечается, что последнее заседание комиссии должно было состояться в Каире в конце 2022 года, но российская сторона отказалась от участия. В Москве это объяснили это ситуацией вокруг Украины и нежеланием США считаться с интересами РФ.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Рябков оценил возможность возобновления обмена информацией с США по ДСНВ
22 октября, 17:28
 
