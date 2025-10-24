Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 24.10.2025 (обновлено: 18:21 24.10.2025)
ПВО за три часа уничтожила 12 украинских БПЛА
2025-10-24T18:20:00+03:00
2025-10-24T18:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Средства ПВО с 15.00 мск до 18.00 мск сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны России.
"Двадцать четвертого октября с 15.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять - над территорией Белгородской области, три - над территорией Курской области", - говорится в сообщении министерства.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Есть прецедент": в США раскрыли, что НАТО сделает с Украиной
Вчера, 14:24
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
