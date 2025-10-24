https://ria.ru/20251024/drony-2050452311.html
ПВО за три часа уничтожила 12 украинских БПЛА
ПВО за три часа уничтожила 12 украинских БПЛА - РИА Новости, 24.10.2025
ПВО за три часа уничтожила 12 украинских БПЛА
Средства ПВО с 15.00 мск до 18.00 мск сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщило... РИА Новости, 24.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
