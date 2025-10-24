https://ria.ru/20251024/drony-2050339922.html
Мальчику, пострадавшему после атаки БПЛА в Красногорске, предстоит операция
Мальчику, пострадавшему после атаки БПЛА в Красногорске, предстоит операция - РИА Новости, 24.10.2025
Мальчику, пострадавшему после атаки БПЛА в Красногорске, предстоит операция
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что у мальчика, пострадавшего после атаки БПЛА в Красногорске, обожжены руки и РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T13:28:00+03:00
2025-10-24T13:28:00+03:00
2025-10-24T13:28:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
ксения мишонова
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050267608_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_920157514e9cd45a6704ae0d4bf90774.jpg
https://ria.ru/20251024/ataki-2050262323.html
https://ria.ru/20251022/kursk-2049811377.html
московская область (подмосковье)
красногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050267608_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_1f88e712a51d868176554d0cb6d8270d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, ксения мишонова, андрей воробьев
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Ксения Мишонова, Андрей Воробьев
Мальчику, пострадавшему после атаки БПЛА в Красногорске, предстоит операция
Мишонова: пострадавшему при атаке БПЛА в Красногорске мальчику сделают операцию