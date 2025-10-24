Рейтинг@Mail.ru
Мальчику, пострадавшему после атаки БПЛА в Красногорске, предстоит операция - РИА Новости, 24.10.2025
13:28 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/drony-2050339922.html
Мальчику, пострадавшему после атаки БПЛА в Красногорске, предстоит операция
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что у мальчика, пострадавшего после атаки БПЛА в Красногорске, обожжены руки и РИА Новости, 24.10.2025
происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, ксения мишонова, андрей воробьев
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Ксения Мишонова, Андрей Воробьев
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что у мальчика, пострадавшего после атаки БПЛА в Красногорске, обожжены руки и повреждены ноги, предстоит операция.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пять человек пострадали при атаке дрона по дому в ЖК "Изумрудные холмы" в Красногорске. Самостоятельно эвакуировались 70 человек.
Машина скорой помощи
В Белгородской области в четверг при атаках ВСУ пострадал 21 человек
Вчера, 08:04
"У мальчишки повреждены ноги, еще предстоит операция, будут вынимать осколки бетона, пластика стекла, обожжены руки, но настроение у него боевое. Настоящий мужчина, держится и надеется, что скоро вернется ко всем своим занятиям и кружкам", - рассказала Мишонова в своем Telegram-канале.
По словам омбудсмена, врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля обещали, что если раны ребёнка будет заживать хорошо, то на следующей неделе они выпишут мальчика из больницы.
"Мама Юля и дедушка тоже в больнице, их обследуют врачи. Семью сейчас разместят временно в гостинице. В поврежденных квартирах предстоит ремонт", - добавила Мишонова.
Скорая помощь
В Курской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ
22 октября, 12:47
 
Происшествия Московская область (Подмосковье) Красногорск Ксения Мишонова Андрей Воробьев
 
 
