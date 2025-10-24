Жилой дом в Красногорске атаковал дрон

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пять человек пострадали при атаке беспилотника на дом в ЖК "Изумрудные холмы" в Красногорске, сообщил в Пять человек пострадали при атаке беспилотника на дом в ЖК "Изумрудные холмы" в Красногорске, сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

« "Получил повреждения жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже", — написал он.

Среди пострадавших есть малолетний ребенок. Трех взрослых госпитализировали в Красногорскую городскую больницу № 1, мальчика — в Центр имени Рошаля.

Во дворе на месте происшествия лежат обломки беспилотника и стены дома, разбитые стекла. Несколько автомобилей получили повреждения.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Туда прибыли экстренные службы, сотрудники МЧС и правоохранительные органы. Около дома развернули оперативный штаб. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 70 человек. Глава городского округа позже навестил пострадавших, они все в сознании. Он пообещал помочь с ремонтом и предоставлением временного жилья.

СК возбудил дело по статье о теракте.

Украинские боевики ежедневно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.