Жилой дом в Красногорске атаковал дрон

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пять человек пострадали при атаке беспилотника на дом в ЖК "Изумрудные холмы" в Красногорске, сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Получил повреждения жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже", — написал он.
Жилой дом, поврежденный в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ в Красногорске
Оперативные службы у жилого дома на бульваре Космонавтов, поврежденного в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ в Красногорске
Среди пострадавших есть малолетний ребенок. Трех взрослых госпитализировали в Красногорскую городскую больницу № 1, мальчика — в Центр имени Рошаля.
Во дворе на месте происшествия лежат обломки беспилотника и стены дома, разбитые стекла. Несколько автомобилей получили повреждения.
Туда прибыли экстренные службы, сотрудники МЧС и правоохранительные органы. Около дома развернули оперативный штаб. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 70 человек. Глава городского округа позже навестил пострадавших, они все в сознании. Он пообещал помочь с ремонтом и предоставлением временного жилья.
СК возбудил дело по статье о теракте.
Украинские боевики ежедневно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске