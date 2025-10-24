Рейтинг@Mail.ru
Жилой дом в Красногорске атаковал дрон
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:36 24.10.2025 (обновлено: 14:53 24.10.2025)
Жилой дом в Красногорске атаковал дрон
Жилой дом в Красногорске атаковал дрон
2025
ЖК "Изумрудные холмы" в Красногорске, где от дрона ВСУ пострадали пять человек
РИА Новости публикует видео с места ЧП в Красногорске, где от дрона ВСУ пострадали 5 человек. Как передает корреспондент агентства, обстановка рядом с жилым домом спокойная, на месте дежурит полиция.
Момент атаки БПЛА ВСУ по жилому дому в Красногорске
Пять человек, в том числе ребенок, пострадали при атаке дрона по жилому дому в подмосковном Красногорске, сообщил губернатор Воробьев
Жилой дом в Красногорске атаковал дрон

Жилой дом в Красногорске атаковал дрон, пострадали пять человек

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пять человек пострадали при атаке беспилотника на дом в ЖК "Изумрудные холмы" в Красногорске, сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Получил повреждения жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже", — написал он.

Жилой дом, поврежденный в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ в Красногорске

Последствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске

Жилой дом, поврежденный в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ в Красногорске

Оперативные службы у жилого дома на бульваре Космонавтов, поврежденного в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ в Красногорске

Последствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске

Оперативные службы у жилого дома на бульваре Космонавтов, поврежденного в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ в Красногорске

Последствия атаки дрона по дому в подмосковном Красногорске

Последствия атаки дрона по дому в подмосковном Красногорске

Последствия атаки дрона по дому в подмосковном Красногорске

Последствия атаки дрона по дому в подмосковном Красногорске

Последствия атаки дрона по дому в подмосковном Красногорске

Последствия атаки дрона по дому в подмосковном Красногорске

Жилой дом, поврежденный в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ в Красногорске

Оперативные службы у жилого дома на бульваре Космонавтов, поврежденного в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ в Красногорске

Последствия атаки дрона по дому в подмосковном Красногорске

Последствия атаки дрона по дому в подмосковном Красногорске

Среди пострадавших есть малолетний ребенок. Трех взрослых госпитализировали в Красногорскую городскую больницу № 1, мальчика — в Центр имени Рошаля.
Во дворе на месте происшествия лежат обломки беспилотника и стены дома, разбитые стекла. Несколько автомобилей получили повреждения.
Туда прибыли экстренные службы, сотрудники МЧС и правоохранительные органы. Около дома развернули оперативный штаб. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 70 человек. Глава городского округа позже навестил пострадавших, они все в сознании. Он пообещал помочь с ремонтом и предоставлением временного жилья.
СК возбудил дело по статье о теракте.
Украинские боевики ежедневно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
