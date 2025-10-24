Рейтинг@Mail.ru
"Последний акт". На Западе запаниковали из-за случившегося в Донбассе
14:44 24.10.2025 (обновлено: 15:59 24.10.2025)
"Последний акт". На Западе запаниковали из-за случившегося в Донбассе
"Последний акт". На Западе запаниковали из-за случившегося в Донбассе
Российские войска удерживают инициативу в зоне СВО, в связи с чем ВСУ вскоре могут потерять Красноармейск, пишет чешское издание Seznam zprávy. РИА Новости, 24.10.2025
"Последний акт". На Западе запаниковали из-за случившегося в Донбассе

SZ: битва за Красноармейск приближается к концу

Российские военные
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российские войска удерживают инициативу в зоне СВО, в связи с чем ВСУ вскоре могут потерять Красноармейск, пишет чешское издание Seznam zprávy.
"Российские вооруженные силы продолжают пользоваться своим преимуществом и удерживают явную инициативу. <…> К последнему акту <…> по всей видимости, подошла битва за город Красноармейск", — говорится в материале.
"Попытки провалились". На Западе сделали заявление о ситуации в зоне СВО
Вчера, 12:00
Издание отмечает, что критическая ситуация там является следствием более глубокой и системной проблемы ВСУ — острого дефицита кадров.
Красноармейск — один из важнейших узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка.
Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, за прошедшую неделю российские войска улучшили позиции в городе Родинское на Красноармейском направлении.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Бойцы рассказали подробности освобождения Ивановки
Вчера, 05:09
 
