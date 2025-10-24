https://ria.ru/20251024/donbass-2050376111.html
"Последний акт". На Западе запаниковали из-за случившегося в Донбассе
Российские войска удерживают инициативу в зоне СВО, в связи с чем ВСУ вскоре могут потерять Красноармейск, пишет чешское издание Seznam zprávy. РИА Новости, 24.10.2025
в мире
красноармейск
донбасс
валерий герасимов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ФГУП МИА «Россия сегодня»
SZ: битва за Красноармейск приближается к концу