В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения
09:12 24.10.2025 (обновлено: 09:15 24.10.2025)
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация. РИА Новости, 24.10.2025
Новости
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения

Табло прилетов в аэропорту Домодедово
Табло прилетов в аэропорту Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Домодедово", "Жуковский" (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Здание аэропорта Краснодар (Пашковский) - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения на полеты
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
