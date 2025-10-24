https://ria.ru/20251024/domodedovo--2050270962.html
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация. РИА Новости, 24.10.2025
домодедово (аэропорт)
жуковский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
жуковский
