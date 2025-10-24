Белый дом боится за безопасность Трампа, пишут СМИ

"После того, как в прошлом месяце протестующие приблизились к президенту Трампу в ресторане в Вашингтоне на расстояние нескольких футов, его команда была настолько встревожена, что провела напряжённую беседу с представителями Секретной службы по поводу безопасности Трампа... (Глава аппарата Белого дома Сьюзи - ред.) Уайлз вызвала к себе в кабинет руководителей Секретной службы и заявила им, что недопустимо, чтобы кто-то, не прошедший тщательную проверку, смог приблизиться к президенту, и что это не должно повториться", - говорится в сообщении.