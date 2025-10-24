Рейтинг@Mail.ru
Белый дом боится за безопасность Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 24.10.2025
12:49 24.10.2025
Белый дом боится за безопасность Трампа, пишут СМИ
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Белый дом боится за безопасность президента США Дональда Трампа после того, как протестующие смогли близко подойти к нему в ресторане в Вашингтоне в сентябре, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
В сентябре, согласно порталу, протестующие пацифистской организации Codepink подошли близко к Трампу, когда он находился со своей командой в вашингтонском ресторане недалеко от Белого дома, и скандировали лозунги "Свободу округу Колумбия!" и "Свободу Палестине!", после чего сотрудники Секретной службы США отвели протестующих от президента. Как заявил порталу неназваный представитель Секретной службы, в тот день все посетители ресторана, в том числе забронировавшие заранее столик протестующие, прошли проверку до прибытия туда Трампа. При этом Axios пишет, что Белый дом не объявлял о планах Трампа пойти в этот ресторан. Отмечается, что необъявленный визит Трампа в этот ресторан был призван подтвердить его заявления о том, что Вашингтон стал безопаснее после размещения там нацгвардии.
"После того, как в прошлом месяце протестующие приблизились к президенту Трампу в ресторане в Вашингтоне на расстояние нескольких футов, его команда была настолько встревожена, что провела напряжённую беседу с представителями Секретной службы по поводу безопасности Трампа... (Глава аппарата Белого дома Сьюзи - ред.) Уайлз вызвала к себе в кабинет руководителей Секретной службы и заявила им, что недопустимо, чтобы кто-то, не прошедший тщательную проверку, смог приблизиться к президенту, и что это не должно повториться", - говорится в сообщении.
По данным портала, вместе с Трампом в ресторане находились вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. Согласно Axios, вопрос о том, откуда протестующие узнали, что Трамп посетит этот ресторан, стал предметом обсуждения в Белом доме, а некоторые советники президента США полагают, что протестующие получили наводку от работников ресторана или кого-то, кто располагал внутренней информацией. Теперь, как пишет портал, Белый дом отменил любые планы по проведению мероприятий с участием Трампа, которые заранее не анонсируются для общественности.
Отмечается, что Трамп и Уайлз были возмущены произошедшим, однако лидер США в частном порядке похвалил сотрудников, которые помогли отвести от него протестующих.
Президент США пережил как минимум два покушения. Первое произошло в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года во время митинга. Трамп буквально увернулся от пули. Вторая попытка была предотвращена 15 сентября того же года. Секретная служба задержала 58-летнего Райана Рута, оборудовавшего снайперское гнездо неподалёку от места, где будущий 47-й президент США играл в гольф.
