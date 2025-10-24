Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о реакции Белого дома на новый пакет санкций против России - РИА Новости, 24.10.2025
08:53 24.10.2025 (обновлено: 08:57 24.10.2025)
СМИ рассказали о реакции Белого дома на новый пакет санкций против России
СМИ рассказали о реакции Белого дома на новый пакет санкций против России - РИА Новости, 24.10.2025
СМИ рассказали о реакции Белого дома на новый пакет санкций против России
Члены администрации президента США Дональда Трампа были удивлены скоростью подготовки нового пакета санкций против России на фоне его нежелания вводить... РИА Новости, 24.10.2025
в мире, сша, россия, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, мария захарова, роснефть, лукойл
В мире, США, Россия, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Мария Захарова, Роснефть, ЛУКОЙЛ
СМИ рассказали о реакции Белого дома на новый пакет санкций против России

CNN: Белый дом удивлен скоростью подготовки нового пакета санкций против России

© Fotolia / kropic Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Fotolia / kropic
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Члены администрации президента США Дональда Трампа были удивлены скоростью подготовки нового пакета санкций против России на фоне его нежелания вводить ограничения ранее, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника Белого дома.
"В этот раз президент удивил даже некоторых из самых ближайших советников, согласившись ввести санкции против крупнейших нефтяных компаний России... Даже в Белом доме многие были удивлены тем, как быстро собрался новый пакет санкций. Трамп говорил советникам на протяжении месяцев, что как-нибудь он решит, что пришло время предпринять более жесткие меры в отношении России", - говорится в сообщении.
При этом высокопоставленный чиновник американской администрации отметил, что не было какого-то определенного решающего момента, после которого Трамп принял решение о санкциях.
По сообщению одного из чиновников, президент США Трамп, принимая решение о санкциях, также мотивировался урегулированием в секторе Газа, которого, по словам источника, стало возможным достичь после принятия жесткой позиции в отношении премьер Израиля Биньямина Нетаньяху.
Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
США украли миллиарды у Турции и отдали их России
4 февраля, 08:50
 
