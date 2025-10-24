СМИ рассказали о реакции Белого дома на новый пакет санкций против России

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Члены администрации президента США Дональда Трампа были удивлены скоростью подготовки нового пакета санкций против России на фоне его нежелания вводить ограничения ранее, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника Белого дома.

При этом высокопоставленный чиновник американской администрации отметил, что не было какого-то определенного решающего момента, после которого Трамп принял решение о санкциях.