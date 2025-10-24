Рейтинг@Mail.ru
На Тимура Иванова вновь подали в суд из-за долга по коммуналке - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/dolg-2050245460.html
На Тимура Иванова вновь подали в суд из-за долга по коммуналке
На Тимура Иванова вновь подали в суд из-за долга по коммуналке - РИА Новости, 24.10.2025
На Тимура Иванова вновь подали в суд из-за долга по коммуналке
Мосэнергосбыт подал в суд на бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова из-за долга по оплате коммунальных платежей, сказано в материалах, имеющихся РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T02:50:00+03:00
2025-10-24T02:50:00+03:00
москва
тимур иванов
жилищник
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026544833_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_8765dd552f296eb062e34a2730d92a6b.jpg
https://ria.ru/20251020/ivanov-2049347744.html
https://ria.ru/20251016/svidetel-2048519121.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026544833_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_80b1a648b8cb695105c59ed2c3c35859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, тимур иванов, жилищник, московский городской суд
Москва, Тимур Иванов, Жилищник, Московский городской суд
На Тимура Иванова вновь подали в суд из-за долга по коммуналке

Мосэнергосбыт подал в суд на Тимура Иванова из-за долга по платежам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Тимур Иванов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мосэнергосбыт подал в суд на бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова из-за долга по оплате коммунальных платежей, сказано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Семнадцатого октября 2025 года зарегистрировано исковое заявление АО "Мосэнергосбыт" о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Иванов Тимур Вадимович",- сказано в материалах.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в суде - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Суд продлил арест Тимуру Иванову
20 октября, 13:31
Сумма долга не сообщается. Дата рассмотрения иска не назначена.
Ранее иск в суд на Иванова о взыскании долга за ЖКХ подавал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, однако спустя три дня инстанция вынесла определение об отказе в принятии заявления к производству. Кроме того, с аналогичным иском о взыскании к Иванову, его бывшей супруге Светлане и двоим ее детям от первого брака обращался московский "Жилищник", тогда по решению суда иск возвратили заявителю.
Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает.
Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в сентябре утвердил приговор.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Тимур Иванов стал свидетелем по делу экс-замглавы минстроя ДНР
16 октября, 04:48
 
МоскваТимур ИвановЖилищникМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала