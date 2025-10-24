https://ria.ru/20251024/dolg-2050245460.html
На Тимура Иванова вновь подали в суд из-за долга по коммуналке
На Тимура Иванова вновь подали в суд из-за долга по коммуналке - РИА Новости, 24.10.2025
На Тимура Иванова вновь подали в суд из-за долга по коммуналке
Мосэнергосбыт подал в суд на бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова из-за долга по оплате коммунальных платежей, сказано в материалах, имеющихся РИА Новости, 24.10.2025
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мосэнергосбыт подал в суд на бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова из-за долга по оплате коммунальных платежей, сказано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Семнадцатого октября 2025 года зарегистрировано исковое заявление АО "Мосэнергосбыт" о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Иванов Тимур Вадимович",- сказано в материалах.
Сумма долга не сообщается. Дата рассмотрения иска не назначена.
Ранее иск в суд на Иванова
о взыскании долга за ЖКХ подавал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
, однако спустя три дня инстанция вынесла определение об отказе в принятии заявления к производству. Кроме того, с аналогичным иском о взыскании к Иванову, его бывшей супруге Светлане и двоим ее детям от первого брака обращался московский "Жилищник
", тогда по решению суда иск возвратили заявителю.
Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает.
Мосгорсуд
1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в сентябре утвердил приговор.