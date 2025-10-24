На Тимура Иванова вновь подали в суд из-за долга по коммуналке

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мосэнергосбыт подал в суд на бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова из-за долга по оплате коммунальных платежей, сказано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Семнадцатого октября 2025 года зарегистрировано исковое заявление АО "Мосэнергосбыт" о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Иванов Тимур Вадимович",- сказано в материалах.

Сумма долга не сообщается. Дата рассмотрения иска не назначена.

Ранее иск в суд на Иванова о взыскании долга за ЖКХ подавал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы , однако спустя три дня инстанция вынесла определение об отказе в принятии заявления к производству. Кроме того, с аналогичным иском о взыскании к Иванову, его бывшей супруге Светлане и двоим ее детям от первого брака обращался московский " Жилищник ", тогда по решению суда иск возвратили заявителю.

Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает.