Рейтинг@Mail.ru
Курский подрядчик дал показания на депутата ДНР по делу о фортификациях - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/dnr-2050493844.html
Курский подрядчик дал показания на депутата ДНР по делу о фортификациях
Курский подрядчик дал показания на депутата ДНР по делу о фортификациях - РИА Новости, 24.10.2025
Курский подрядчик дал показания на депутата ДНР по делу о фортификациях
Обвиняемый в растрате средств при возведении фортификационных сооружений в Курской области гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T22:05:00+03:00
2025-10-24T22:05:00+03:00
происшествия
донецкая народная республика
курск
курская область
курская областная дума
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016503314_0:100:733:512_1920x0_80_0_0_f1313f4dfeb63063695bcb40e833d7bc.jpg
https://ria.ru/20251003/fortifikatsii-2046175512.html
https://ria.ru/20251020/sud-2049433653.html
https://ria.ru/20250910/prokuratura-2040981201.html
донецкая народная республика
курск
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016503314_39:0:751:534_1920x0_80_0_0_9e421637bd109d807d3fa8ffded728f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецкая народная республика, курск, курская область, курская областная дума, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Курск, Курская область, Курская областная Дума, Генеральная прокуратура РФ
Курский подрядчик дал показания на депутата ДНР по делу о фортификациях

Обвиняемый в растрате курский подрядчик дал показания на депутата ДНР Бондаренко

© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Курской областиЗдание администрации Курской области
Здание администрации Курской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Курской области
Здание администрации Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 24 окт – РИА Новости. Обвиняемый в растрате средств при возведении фортификационных сооружений в Курской области гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания на депутата народного совета ДНР Татьяну Бондаренко, которая, по его словам, помогала обналичивать денежные средства, передает корреспондент РИА Новости.
Басманный суд Москвы в начале октября арестовал Бондаренко, она обвиняется в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества в особо крупном размере, а также в незаконной банковской деятельности, которая сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере. В день ареста в пресс-службе суда уточняли, что Бондаренко является депутатом народного совета Донецкой Народной Республики, заместителем председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию. Бондаренко - уроженка Курска, она была избрана в парламент ДНР в 2023 году.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Дело о растрате средств на курские фортификации рассмотрят в особом порядке
3 октября, 14:19
Ранее в объединенной пресс-службе судебной системы региона сообщили, что суд рассмотрит в особом порядке уголовное дело в отношении руководителя строительной компании ООО "Сиэми" Виталия Синьговского, которого обвиняют в растрате средств, выделенных на возведение фортификаций в Курской области.
«
"В результате сотрудничества с Синьговским получена информация о причастности к совершению преступлений, связанных с хищением бюджетных средств, бывшего депутата Курской областной думы Васильева М.С. и заместителя губернатора Курской области Дедова А.В., а также депутата народного совета Донецкой Народной Республики Бондаренко Т.В., в отношении которой 24 сентября 2025 года и 25 сентября 2025 года главным следственным управлением следственного комитета Российской Федерации возбуждены два уголовных дела", – заявил прокурор в ходе судебного заседания, сославшись на показания Синьговского.
Кроме того, из материалов дела следует, что депутат ДНР Татьяна Бондаренко была доверенным лицом экс-депутата Курской облдумы Васильева.
"(Бывший депутат Курской облдумы Максим – ред.) Васильев познакомил (Синьговского - ред.) с Бондаренко, которая, со слов Васильева, являлась его доверенным лицом и должна (была - ред.) предоставлять сведения о юридических лицах, на (счета - ред.) которых необходимо перечислять часть поступающих денежных средств в качестве аванса "Корпорации развития Курской области". Со слов Васильева, Бондаренко... занималась обналичиванием денежных средств и переводила денежные средства на счета подконтрольных ей организаций. После обналичивания денежные средства передавались Васильеву, как в дальнейшем Васильев ими распоряжался, мне неизвестно. Фирмы, на (счета - ред.) которых было необходимо переводить денежные средства, были указаны Бондаренко", - заявил Синьговский, чьи показания зачитали в зале суда.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Курске суд отложил рассмотрение дела о хищениях на фортификациях
20 октября, 17:20
Государственный обвинитель также отметил, что показания Синьговского помогли в расследовании уголовного дела, полностью подтвердилась совокупность собранных по делу доказательств.
Ранее Генпрокуратура РФ подала иск в Ленинский районный суд Курска, в материалах которого указывалось, что злоумышленники, воспользовавшись введенным режимом повышенной готовности в области, привлекли доверенных им граждан. В частности, Васильева, который подключил к "сделке" аффилированные с ним ООО "Сиэми" и ООО "КТК Сервис". С этими компаниями впоследствии были заключены два договора, на их основании фирмы получили почти 385,3 миллиона рублей, часть этих денег была легализована через приобретение дорогостоящей недвижимости.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В суд направили дело о хищении с гособоронзаказа в Курской области
10 сентября, 15:28
 
ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаКурскКурская областьКурская областная ДумаГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала