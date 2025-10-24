Курский подрядчик дал показания на депутата ДНР по делу о фортификациях

КУРСК, 24 окт – РИА Новости. Обвиняемый в растрате средств при возведении фортификационных сооружений в Курской области гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания на депутата народного совета ДНР Татьяну Бондаренко, которая, по его словам, помогала обналичивать денежные средства, передает корреспондент РИА Новости.
Басманный суд Москвы в начале октября арестовал Бондаренко, она обвиняется в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества в особо крупном размере, а также в незаконной банковской деятельности, которая сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере. В день ареста в пресс-службе суда уточняли, что Бондаренко является депутатом народного совета Донецкой Народной Республики, заместителем председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию. Бондаренко - уроженка Курска, она была избрана в парламент ДНР в 2023 году.
Ранее в объединенной пресс-службе судебной системы региона сообщили, что суд рассмотрит в особом порядке уголовное дело в отношении руководителя строительной компании ООО "Сиэми" Виталия Синьговского, которого обвиняют в растрате средств, выделенных на возведение фортификаций в Курской области.
«
"В результате сотрудничества с Синьговским получена информация о причастности к совершению преступлений, связанных с хищением бюджетных средств, бывшего депутата Курской областной думы Васильева М.С. и заместителя губернатора Курской области Дедова А.В., а также депутата народного совета Донецкой Народной Республики Бондаренко Т.В., в отношении которой 24 сентября 2025 года и 25 сентября 2025 года главным следственным управлением следственного комитета Российской Федерации возбуждены два уголовных дела", – заявил прокурор в ходе судебного заседания, сославшись на показания Синьговского.
Кроме того, из материалов дела следует, что депутат ДНР Татьяна Бондаренко была доверенным лицом экс-депутата Курской облдумы Васильева.
"(Бывший депутат Курской облдумы Максим – ред.) Васильев познакомил (Синьговского - ред.) с Бондаренко, которая, со слов Васильева, являлась его доверенным лицом и должна (была - ред.) предоставлять сведения о юридических лицах, на (счета - ред.) которых необходимо перечислять часть поступающих денежных средств в качестве аванса "Корпорации развития Курской области". Со слов Васильева, Бондаренко... занималась обналичиванием денежных средств и переводила денежные средства на счета подконтрольных ей организаций. После обналичивания денежные средства передавались Васильеву, как в дальнейшем Васильев ими распоряжался, мне неизвестно. Фирмы, на (счета - ред.) которых было необходимо переводить денежные средства, были указаны Бондаренко", - заявил Синьговский, чьи показания зачитали в зале суда.
Государственный обвинитель также отметил, что показания Синьговского помогли в расследовании уголовного дела, полностью подтвердилась совокупность собранных по делу доказательств.
Ранее Генпрокуратура РФ подала иск в Ленинский районный суд Курска, в материалах которого указывалось, что злоумышленники, воспользовавшись введенным режимом повышенной готовности в области, привлекли доверенных им граждан. В частности, Васильева, который подключил к "сделке" аффилированные с ним ООО "Сиэми" и ООО "КТК Сервис". С этими компаниями впоследствии были заключены два договора, на их основании фирмы получили почти 385,3 миллиона рублей, часть этих денег была легализована через приобретение дорогостоящей недвижимости.
