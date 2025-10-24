Курский подрядчик дал показания на депутата ДНР по делу о фортификациях

"(Бывший депутат Курской облдумы Максим – ред.) Васильев познакомил (Синьговского - ред.) с Бондаренко, которая, со слов Васильева, являлась его доверенным лицом и должна (была - ред.) предоставлять сведения о юридических лицах, на (счета - ред.) которых необходимо перечислять часть поступающих денежных средств в качестве аванса "Корпорации развития Курской области". Со слов Васильева, Бондаренко... занималась обналичиванием денежных средств и переводила денежные средства на счета подконтрольных ей организаций. После обналичивания денежные средства передавались Васильеву, как в дальнейшем Васильев ими распоряжался, мне неизвестно. Фирмы, на (счета - ред.) которых было необходимо переводить денежные средства, были указаны Бондаренко", - заявил Синьговский, чьи показания зачитали в зале суда.