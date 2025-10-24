Рейтинг@Mail.ru
Россия может вести конструктивную работу с Трампом, заявил Дмитриев - РИА Новости, 24.10.2025
23:23 24.10.2025
Россия может вести конструктивную работу с Трампом, заявил Дмитриев
Россия может вести конструктивную работу с Трампом, заявил Дмитриев
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
встреча путина и трампа в будапеште
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, встреча путина и трампа в будапеште
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
Россия может вести конструктивную работу с Трампом, заявил Дмитриев

© AP Photo / Michel EulerГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Michel Euler
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Россия может вести конструктивную работу с администрацией президента США Дональда Трампа, и стороны уже добились определенного прогресса по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы можем вести конструктивную работу с администрацией Трампа. Мы ценим их усилия. Нам уже удалось добиться определённого прогресса", - сообщил он в интервью журналистке Ларе Логан, комментируя усилия по урегулированию конфликта на Украине.
Дмитриев также выразил надежду на то, что мирное решение по Украине будет найдено, как только "люди поймут реальное положение вещей".
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Украина движется к более реалистичной позиции по конфликту, заявил Дмитриев
Вчера, 23:20
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВстреча Путина и Трампа в Будапеште
 
 
