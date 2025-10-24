Россия может вести конструктивную работу с Трампом, заявил Дмитриев

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Россия может вести конструктивную работу с администрацией президента США Дональда Трампа, и стороны уже добились определенного прогресса по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.