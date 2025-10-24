Рейтинг@Mail.ru
Украина движется к более реалистичной позиции по конфликту, заявил Дмитриев
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:20 24.10.2025 (обновлено: 23:21 24.10.2025)
Украина движется к более реалистичной позиции по конфликту, заявил Дмитриев
Украина движется к более реалистичной позиции по конфликту, заявил Дмитриев - РИА Новости, 24.10.2025
Украина движется к более реалистичной позиции по конфликту, заявил Дмитриев
Украина движется к более реалистичной позиции по урегулированию вооруженного конфликта с Россией, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по... РИА Новости, 24.10.2025
Украина движется к более реалистичной позиции по конфликту, заявил Дмитриев

Дмитриев: Киев движется в сторону более реалистичной позиции по урегулированию

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Украина движется к более реалистичной позиции по урегулированию вооруженного конфликта с Россией, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«
"Я считаю, что очень важно завершить войну, но при этом иметь реалистичные ожидания относительно того, каким может быть реальное решение, что приемлемо для России, что приемлемо для Украины. Я думаю, Украина тоже движется в сторону более реалистичной позиции", - сказал он в интервью журналистке Ларе Логан.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Глава РФПИ ушел от ответа на вопрос об участии в переговорах в Стамбуле
13 мая, 21:02
 
