https://ria.ru/20251024/dmitriev-2050501810.html
Украина движется к более реалистичной позиции по конфликту, заявил Дмитриев
Украина движется к более реалистичной позиции по конфликту, заявил Дмитриев - РИА Новости, 24.10.2025
Украина движется к более реалистичной позиции по конфликту, заявил Дмитриев
Украина движется к более реалистичной позиции по урегулированию вооруженного конфликта с Россией, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T23:20:00+03:00
2025-10-24T23:20:00+03:00
2025-10-24T23:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599063488_0:106:2616:1578_1920x0_80_0_0_1d3b18282e351d3f8443d2c7a250d8e3.jpg
https://ria.ru/20250513/dmitriev-2016763061.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599063488_33:0:2137:1578_1920x0_80_0_0_ce1198b25c0cdb57b0ff3dce9eec0ce5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Украина движется к более реалистичной позиции по конфликту, заявил Дмитриев
Дмитриев: Киев движется в сторону более реалистичной позиции по урегулированию