Глобалистские элиты контролируют большую часть нарративов, заявил Дмитриев

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Глобалистские элиты контролируют значительную часть нарративов в информационном пространстве, прорваться через которые очень сложно, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Нам не нравится в глобалистских элитах, что они контролируют значительную часть нарративов мейнстримных медиа. Прорваться сквозь эти нарративы в информационном пространстве очень сложно", - сказал он в интервью журналистке Ларе Логан.

По словам Дмитриева Москва заинтересована в том, чтобы показать российскую точку зрения.