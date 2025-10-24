https://ria.ru/20251024/dmitriev-2050501444.html
Глобалистские элиты контролируют большую часть нарративов, заявил Дмитриев
2025-10-24T23:14:00+03:00
2025-10-24T23:14:00+03:00
2025-10-24T23:16:00+03:00
россия
москва
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
россия
москва
Новости
ru-RU
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Глобалистские элиты контролируют значительную часть нарративов в информационном пространстве, прорваться через которые очень сложно, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Нам не нравится в глобалистских элитах, что они контролируют значительную часть нарративов мейнстримных медиа. Прорваться сквозь эти нарративы в информационном пространстве очень сложно", - сказал он в интервью журналистке Ларе Логан.
По словам Дмитриева
, Москва
заинтересована в том, чтобы показать российскую точку зрения.
"Она совершенно не глобалистская. Это консервативная, основанная на традиционных ценностях повестка", - подчеркнул он.