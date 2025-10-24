https://ria.ru/20251024/dmitriev-2050501079.html
Глава РФПИ назвал фейковыми слухи о плохом состоянии российской экономики
Глава РФПИ назвал фейковыми слухи о плохом состоянии российской экономики - РИА Новости, 24.10.2025
Глава РФПИ назвал фейковыми слухи о плохом состоянии российской экономики
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал "фейковыми слухами" РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T23:12:00+03:00
2025-10-24T23:12:00+03:00
2025-10-24T23:12:00+03:00
экономика
россия
сша
кирилл дмитриев
джейк салливан
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599063488_0:106:2616:1578_1920x0_80_0_0_1d3b18282e351d3f8443d2c7a250d8e3.jpg
https://ria.ru/20251024/dmitriev-2050500339.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599063488_33:0:2137:1578_1920x0_80_0_0_ce1198b25c0cdb57b0ff3dce9eec0ce5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, кирилл дмитриев, джейк салливан, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Джейк Салливан, Российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ назвал фейковыми слухи о плохом состоянии российской экономики
Дмитриев назвал фейковыми слухи о плохом состоянии экономики России из-за СВО