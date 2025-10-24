Рейтинг@Mail.ru
Санкции никак не повлияют на экономику России, заявил Дмитриев - РИА Новости, 24.10.2025
18:58 24.10.2025
Санкции никак не повлияют на экономику России, заявил Дмитриев
Санкции никак не повлияют на экономику России, заявил Дмитриев - РИА Новости, 24.10.2025
Санкции никак не повлияют на экономику России, заявил Дмитриев
Санкции и недружественные меры против РФ "абсолютно никак" не повлияют на экономику России, а только приведут к росту цен на автозаправках в США, заявил глава... РИА Новости, 24.10.2025
экономика
россия
сша
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
россия
сша
Новости
Кирилл Дмитриев: санкции и недружественные меры не повлияют на экономику России
Санкции и недружественные меры "абсолютно никак" не повлияют на экономику России, но приведут к росту цен на заправках в США, заявил Кирилл Дмитриев. Россия продолжит доносить до американских властей свою позицию, сообщил он.
экономика, россия, сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Санкции никак не повлияют на экономику России, заявил Дмитриев

Дмитриев: санкции абсолютно никак не повлияют на экономику России

НЬЮ-ЙОРК, 24 окт - РИА Новости. Санкции и недружественные меры против РФ "абсолютно никак" не повлияют на экономику России, а только приведут к росту цен на автозаправках в США, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
"Санкции, недружественные меры - они абсолютно никак не повлияют на экономику России, они просто приведут к росту цен на автозаправках в США. Потому что, соответственно, цены на нефтяных рынках уже выросли и будут расти дальше", - сказал Дмитриев журналистам.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
