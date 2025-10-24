Санкции никак не повлияют на экономику России, заявил Дмитриев

НЬЮ-ЙОРК, 24 окт - РИА Новости. Санкции и недружественные меры против РФ "абсолютно никак" не повлияют на экономику России, а только приведут к росту цен на автозаправках в США, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
2025-10-24T18:58:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050461949_244:0:1684:1080_1920x0_80_0_0_a2ed3096c064025c7f3c6bd81ff5d832.jpg
Кирилл Дмитриев: санкции и недружественные меры не повлияют на экономику России
Санкции и недружественные меры "абсолютно никак" не повлияют на экономику России, но приведут к росту цен на заправках в США, заявил Кирилл Дмитриев. Россия продолжит доносить до американских властей свою позицию, сообщил он.
