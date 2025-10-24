Депортация дважды пропадавшей в Таиланде россиянки может задержаться

БАНГКОК, 24 окт – РИА Новости. Россиянка Эрика Владыко, дважды пропадавшая в столице Таиланда и арестованная иммиграционной полицией за нарушение визового режима, при аресте оказала сопротивление полицейским, поэтому ее депортация на родину может задержаться, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин.

"Эрика Владыко оказала сопротивление при аресте, полицейские рассказали, что на нее пришлось надеть наручники, и поэтому обычный в случае ареста за визовые нарушения процесс ее депортации может задержаться до окончания юридических процедур, связанных с сопротивлением властям", - сказал агентству дипломат.

Он пояснил, что по таиландскому законодательству иностранный гражданин может быть сразу депортирован после уплаты судебного штрафа за нарушение визового режима только в том случае, если к нему нет претензий с точки зрения таиландского уголовного законодательства.

"Полицейские нам сообщили, что, пока выясняется ситуация с сопротивлением при аресте, депортация может быть отложена до окончания этой процедуры", - сказал заведующий консульским отделом.

Ранее сообщалось, что 34-летняя российская гражданка Эрика Владыко из Владивостока, находившаяся длительное время на таиландском острове Самуи вместе с дочерью, приехала в Бангкок и пропала в столице Таиланда в ночь на 13 сентября. Позже волонтеры, занимавшиеся ее поисками, сообщили РИА Новости, что девушка найдена живой и здоровой. По информации русскоязычных социальных сетей в Таиланде, ребенок находился в одном из детских домов Бангкока до прибытия бабушки, матери пропавшей россиянки. Спустя несколько дней после установления контакта с посольством и родными, Владыко снова перестала выходить на связь. После этого мать Владыко вместе с внучкой вернулись на родину.

"Она ведет себя неадекватно. Мы же уже один раз нашли ее, связали с родственниками, которые уже ехали к ней, но Владыко внезапно покинула гостиницу, в которой ранее с ней встретился сотрудник консульского отдела посольства, и снова перестала выходить на связь, и это при том, что у нее еще 22 сентября закончилась таиландская виза, и с того дня ее могли арестовать в любой момент", - рассказал РИА Новости Ильин.

Российские волонтеры, занимавшиеся в сентябре поисками россиянки, рассказали агентству, что в последние недели перед арестом, который произошел 21 октября, Владыко несколько раз звонила своей подруге, россиянке, живущей в Таиланде, чтобы сообщить, что у нее "все в порядке". Женщина меняла гостиницы почти каждый день, скрываясь, по ее словам, от злоумышленников, которые ее преследовали, чтобы убить, рассказали волонтеры.

За нарушение визового режима россиянке грозит денежный штраф и депортация на родину. За оказание физического сопротивления полицейским при аресте ей может грозить до двух лет тюремного заключения и/или штраф в размере 4 тысяч таиландских бат (122 доллара). По таиландскому законодательству в случае, если россиянку приговорят к тюремному заключению, депортация может состояться только по отбытии срока заключения или после освобождения по амнистии.

Отвечая на вопрос РИА Новости о вероятности психиатрического освидетельствования россиянки, находящейся в настоящее время в Центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда в Бангкоке, Ильин ответил, что назначение такой экспертизы – прерогатива следствия.