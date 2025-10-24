СК завел дело против экс-главы администрации Ростова-на-Дону Логвиненко

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекших ущерб более 47 миллионов рублей, возбуждено против экс-главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ) в отношении бывшего главы администрации города Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко ", - сказала она.

По данным следствия, в 2020 году Логвиненко, являясь главой администрации Ростов-на-Дону, вопреки требованиям законодательства привлек кредит коммерческого банка. Подчеркивается, что в результате бюджету города причинен ущерб на сумму более 47 миллионов рублей.