СК завел дело против экс-главы администрации Ростова-на-Дону Логвиненко
Уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекших ущерб более 47 миллионов рублей, возбуждено против экс-главы администрации Ростова-на-Дону Алексея РИА Новости, 24.10.2025
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекших ущерб более 47 миллионов рублей, возбуждено против экс-главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Следственным комитетом России
возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ) в отношении бывшего главы администрации города Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко
", - сказала она.
По данным следствия, в 2020 году Логвиненко, являясь главой администрации Ростов-на-Дону, вопреки требованиям законодательства привлек кредит коммерческого банка. Подчеркивается, что в результате бюджету города причинен ущерб на сумму более 47 миллионов рублей.
В настоящее время Логвиненко задержан, в суд направлено ходатайство об его аресте.