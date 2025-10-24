СК возбудил дела после атак ВСУ на Белгородскую и Московскую области

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Уголовные дела по статье о теракте возбуждены после атак ВСУ, повлекших ранения мирных жителей в Белгородской и Московской областях, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.