Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дела после атак ВСУ на Белгородскую и Московскую области - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/delo-2050293378.html
СК возбудил дела после атак ВСУ на Белгородскую и Московскую области
СК возбудил дела после атак ВСУ на Белгородскую и Московскую области - РИА Новости, 24.10.2025
СК возбудил дела после атак ВСУ на Белгородскую и Московскую области
Уголовные дела по статье о теракте возбуждены после атак ВСУ, повлекших ранения мирных жителей в Белгородской и Московской областях, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T11:13:00+03:00
2025-10-24T11:13:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
белгород
светлана петренко
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
красногорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050267531_0:199:2938:1852_1920x0_80_0_0_2b8f97376606de5acef4db95cf5e7b60.jpg
https://ria.ru/20251024/ataka-2050257814.html
московская область (подмосковье)
россия
белгород
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050267531_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_5caadb7d072c1b4c307e4f5924942dcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), россия, белгород, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), красногорск
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Белгород, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Красногорск
СК возбудил дела после атак ВСУ на Белгородскую и Московскую области

СК завел дела о теракте после атак ВСУ на Белгородскую и Московскую области

© Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПоследствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Уголовные дела по статье о теракте возбуждены после атак ВСУ, повлекших ранения мирных жителей в Белгородской и Московской областях, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"По факту атак украинских боевиков на Белгородскую и Московскую области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а, в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 23 октября украинские вооруженные формирования нанесли удары дронами по Белгороду и другим пунктам региона, в результате пострадали более 20 мирных жителей, в том числе дети. Кроме того, 24 октября в подмосковном Красногорске беспилотник попал в жилой дом, из-за чего пострадали пять человек, в их числе ребенок.
Подчеркивается, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Последствия атаки дрона по дому в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
После атаки дрона на дом в Красногорске развернули оперативный штаб
Вчера, 07:12
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияБелгородСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Красногорск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала