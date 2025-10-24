https://ria.ru/20251024/delo-2050235543.html
Защита россиянина Постового будет добиваться закрытия дела в США
Защита россиянина Постового будет добиваться закрытия дела в США - РИА Новости, 24.10.2025
Защита россиянина Постового будет добиваться закрытия дела в США
Защита россиянина Дениса Постового, задержанного ранее иммиграционной и таможенной полицией США (ICE) из-за якобы нарушений условий нахождения в стране, будет... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T00:14:00+03:00
2025-10-24T00:14:00+03:00
2025-10-24T00:14:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029753747_0:0:1856:1044_1920x0_80_0_0_c6c9015921bc50d783e33d103de7bcf3.jpg
https://ria.ru/20251023/sud-2050233930.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029753747_293:0:1685:1044_1920x0_80_0_0_e07a9002ce39945a831edc2496373510.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
Защита россиянина Постового будет добиваться закрытия дела в США
Адвокат Дениса Постового будет добиваться закрытия дела в США после депортации
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Защита россиянина Дениса Постового, задержанного ранее иммиграционной и таможенной полицией США (ICE) из-за якобы нарушений условий нахождения в стране, будет добиваться закрытия его дела в США после депортации, рассказал РИА Новости его адвокат Уильям Коффилд.
"После того, как его депортируют, мы собираемся закрыть уголовное дело", - сказал Коффилд.