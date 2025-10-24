https://ria.ru/20251024/cnn-2050377545.html
CNN: глава РФПИ Дмитриев прилетел в США
CNN: глава РФПИ Дмитриев прилетел в США - РИА Новости, 24.10.2025
CNN: глава РФПИ Дмитриев прилетел в США
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 24.10.2025
в мире
сша
россия
кирилл дмитриев
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
сша
россия
CNN: глава РФПИ Дмитриев прилетел в США
CNN: глава РФПИ Дмитриев прилетел в США для официальных переговоров