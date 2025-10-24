Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области главу стройкомпании арестовали за взятку чиновнику - РИА Новости, 25.10.2025
23:48 24.10.2025 (обновлено: 01:02 25.10.2025)
В Белгородской области главу стройкомпании арестовали за взятку чиновнику
В Белгородской области главу стройкомпании арестовали за взятку чиновнику
происшествия, белгородская область, старооскольский городской округ, старый оскол, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белгородская область, Старооскольский городской округ, Старый Оскол, Следственный комитет России (СК РФ)
В Белгородской области главу стройкомпании арестовали за взятку чиновнику

В Старом Осколе за взятку арестовали заслуженного строителя России Карла Лоора

БЕЛГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Руководитель крупной строительной компании в Старом Осколе заключен под стражу по обвинению в даче взятки чиновнику на сумму не менее 18 миллионов рублей, сообщает прокурата по Белгородской области, по данным источника РИА Новости, речь идет о о заслуженном строителе России Карле Лооре.
Следствие считает, что обвиняемый через посредника передал в качестве взятки благоустроенную квартиру стоимостью не менее 18 миллионов рублей должностному лицу администрации Старооскольского городского округа. Взятка предназначалась для беспрепятственной работы компании по строительству недвижимости.
Экс-мэр Белгорода Антон Иванов в зале суда - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Суд вынес приговор бывшему мэру Белгорода за взятки и превышение полномочий
21 февраля, 14:59
"Прокуратурой г. Белгорода поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в отношении руководителя крупной строительной организации. Он обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)... Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Суд, согласившись с позицией прокурора, избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
По данным регионального СУ СК, преступление, совершенное в декабре 2018 года, было выявлено благодаря совместной работе следователей СК и сотрудников УФСБ.
В пресс-службы УФСБ России по Белгородской области добавили, что в отношении должностного лица администрации Старооскольского городского округа также возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере.
Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что упомянутый бизнесмен – это Карл Лоор. Он заключен под стражу на два месяца.
Как сообщается на сайте администрации Старооскольского округа, Карл Лоор является Почётным гражданином Старооскольского городского округа Белгородской области. Удостоен званий "Заслуженный строитель Российской Федерации" и "Почётный строитель России". Награждён орденом "Знак Почёта". Под его руководством компания возвела более трёх миллионов квадратных метров жилья и множество значимых объектов (больницы, школы, Дворец спорта) в Старом Осколе, а также построила поле для гольфа. Активно занимался благотворительностью, поддерживал школы, храмы, ветеранов, инициировал установку памятника депортированным немцам и восстановление лютеранской церкви.
Задержание - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Двое фигурантов дела о взятках на "Балтзаводе" арестованы
14 марта, 00:20
 
ПроисшествияБелгородская областьСтарооскольский городской округСтарый ОсколСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
