В Белгородской области главу стройкомпании арестовали за взятку чиновнику

БЕЛГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Руководитель крупной строительной компании в Старом Осколе заключен под стражу по обвинению в даче взятки чиновнику на сумму не менее 18 миллионов рублей, сообщает прокурата по Белгородской области, по данным источника РИА Новости, речь идет о о заслуженном строителе России Карле Лооре.