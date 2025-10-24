https://ria.ru/20251024/chp-2050482211.html
В Татарстане в мечети произошел пожар
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Пожар произошел в мечети села Пестрецы в Татарстане, двоих пострадавших мужчин госпитализировали, открытое горение ликвидировали, сообщило ГУ МЧС России по республике.
"В 18.26 поступило сообщение о пожаре в одноэтажной деревянной мечети по улице Парковая, 4 в селе Пестрецы Пестречинского района", - говорится в сообщении в Telegram-канале
ГУ МЧС
.
Прибывшие пожарные подразделения ликвидировали открытое горение в 19.16, отметило министерство.
По данным МЧС, из-за пожара пострадали двое мужчин, они госпитализированы в Пестречинскую центральную районную больницу. Причину пожара установят дознаватели госпожнадзора, заключило ГУ МЧС.