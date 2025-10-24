Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане в мечети произошел пожар - РИА Новости, 24.10.2025
20:36 24.10.2025
В Татарстане в мечети произошел пожар
Пожар произошел в мечети села Пестрецы в Татарстане, двоих пострадавших мужчин госпитализировали, открытое горение ликвидировали, сообщило ГУ МЧС России по...
В Татарстане в мечети произошел пожар

В Татарстане в мечети произошел пожар, двоих пострадавших госпитализировали

КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Пожар произошел в мечети села Пестрецы в Татарстане, двоих пострадавших мужчин госпитализировали, открытое горение ликвидировали, сообщило ГУ МЧС России по республике.
"В 18.26 поступило сообщение о пожаре в одноэтажной деревянной мечети по улице Парковая, 4 в селе Пестрецы Пестречинского района", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС.
Прибывшие пожарные подразделения ликвидировали открытое горение в 19.16, отметило министерство.
По данным МЧС, из-за пожара пострадали двое мужчин, они госпитализированы в Пестречинскую центральную районную больницу. Причину пожара установят дознаватели госпожнадзора, заключило ГУ МЧС.
Девушки на смотровой площадке в Смоленске - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Смоленске опровергли сообщения о пожаре на ТЭЦ
23 октября, 21:09
 
