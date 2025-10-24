Замгендира "Экспофорума" задержали по подозрению в отмывании денег

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Замгендиректора компании "Экспофорум Интернешнл" задержан по подозрению в отмывании денег через заключение фиктивных договоров на 32 миллиона рублей, сообщает пресс-служба СК РФ.

"Следственными органами... в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ ) выявлен эпизод преступной деятельности обвиняемых в части легализации бюджетных денежных средств, добытых преступным путем при совершении мошенничества (пункт "б" части 4 статьи 174 УК РФ). По подозрению в совершении указанного преступления следователями СК России совместно с сотрудниками ФСБ России задержан заместитель генерального директора по коммерции ООО "Экспофорум Интернешнл", – говорится в сообщении.

Как уточняется, ранее обвинение в мошенничестве предъявлено трем лицам.

При этом в ходе предварительного следствия установлено, что в 2024 году подозреваемый совместно с иными лицами, "зная о получении обвиняемыми преступного дохода в результате совершения мошенничества при исполнении соглашения с госорганом на сумму 2 миллиарда рублей, легализовал не менее 32 миллионов рублей через фиктивные договоры на рекламно-информационные услуги".

Отмечается также, что мужчине уже предъявлено обвинение, он заключен под стражу по ходатайству следствия.