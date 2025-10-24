Рейтинг@Mail.ru
Замгендира "Экспофорума" задержали по подозрению в отмывании денег
24.10.2025
Замгендира "Экспофорума" задержали по подозрению в отмывании денег
Замгендира "Экспофорума" задержали по подозрению в отмывании денег - РИА Новости, 24.10.2025
Замгендира "Экспофорума" задержали по подозрению в отмывании денег
Замгендиректора компании "Экспофорум Интернешнл" задержан по подозрению в отмывании денег через заключение фиктивных договоров на 32 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 24.10.2025
2025
Новости
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Замгендира "Экспофорума" задержали по подозрению в отмывании денег

Замгендира "Экспофорума" задержали по подозрению в отмывании 32 млн рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Замгендиректора компании "Экспофорум Интернешнл" задержан по подозрению в отмывании денег через заключение фиктивных договоров на 32 миллиона рублей, сообщает пресс-служба СК РФ.
"Следственными органами... в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) выявлен эпизод преступной деятельности обвиняемых в части легализации бюджетных денежных средств, добытых преступным путем при совершении мошенничества (пункт "б" части 4 статьи 174 УК РФ). По подозрению в совершении указанного преступления следователями СК России совместно с сотрудниками ФСБ России задержан заместитель генерального директора по коммерции ООО "Экспофорум Интернешнл", – говорится в сообщении.
Как уточняется, ранее обвинение в мошенничестве предъявлено трем лицам.
При этом в ходе предварительного следствия установлено, что в 2024 году подозреваемый совместно с иными лицами, "зная о получении обвиняемыми преступного дохода в результате совершения мошенничества при исполнении соглашения с госорганом на сумму 2 миллиарда рублей, легализовал не менее 32 миллионов рублей через фиктивные договоры на рекламно-информационные услуги".
Отмечается также, что мужчине уже предъявлено обвинение, он заключен под стражу по ходатайству следствия.
СК РФ не приводит персональные данные фигуранта. По данным ряда СМИ и Telegram-каналов, речь идет о замгендиректора компании "Экспофорум Интернешнл" Александре Горохове. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
