Замгендира "Экспофорума" задержали по подозрению в отмывании денег
Замгендира "Экспофорума" задержали по подозрению в отмывании денег
Замгендиректора компании "Экспофорум Интернешнл" задержан по подозрению в отмывании денег через заключение фиктивных договоров на 32 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 24.10.2025
Замгендира "Экспофорума" задержали по подозрению в отмывании 32 млн рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Замгендиректора компании "Экспофорум Интернешнл" задержан по подозрению в отмывании денег через заключение фиктивных договоров на 32 миллиона рублей, сообщает пресс-служба СК РФ.
"Следственными органами... в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ
) выявлен эпизод преступной деятельности обвиняемых в части легализации бюджетных денежных средств, добытых преступным путем при совершении мошенничества (пункт "б" части 4 статьи 174 УК РФ). По подозрению в совершении указанного преступления следователями СК
России совместно с сотрудниками ФСБ
России задержан заместитель генерального директора по коммерции ООО "Экспофорум Интернешнл", – говорится в сообщении.
Как уточняется, ранее обвинение в мошенничестве предъявлено трем лицам.
При этом в ходе предварительного следствия установлено, что в 2024 году подозреваемый совместно с иными лицами, "зная о получении обвиняемыми преступного дохода в результате совершения мошенничества при исполнении соглашения с госорганом на сумму 2 миллиарда рублей, легализовал не менее 32 миллионов рублей через фиктивные договоры на рекламно-информационные услуги".
Отмечается также, что мужчине уже предъявлено обвинение, он заключен под стражу по ходатайству следствия.
СК РФ не приводит персональные данные фигуранта. По данным ряда СМИ и Telegram-каналов, речь идет о замгендиректора компании "Экспофорум Интернешнл" Александре Горохове. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.