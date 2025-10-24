https://ria.ru/20251024/chp-2050477767.html
У северных берегов Японии произошло землетрясение
У северных берегов Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 24.10.2025
У северных берегов Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у северных берегов Японии, сообщает Главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T20:04:00+03:00
2025-10-24T20:04:00+03:00
2025-10-24T20:04:00+03:00
в мире
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0d94af0dedcaa9166f5535c70079eccb.jpg
https://ria.ru/20251022/zemletryasenie-2049752248.html
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b8b9c09e77993467680b355664b50265.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония
У северных берегов Японии произошло землетрясение
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у северных берегов Японии, сообщает Главное метеорологическое управление страны.
По данным управления, очаг залегал на глубине 40 километров к юго-востоку от полуострова Немуро.
Угрозы цунами нет, данных о жертвах и разрушениях не поступало.