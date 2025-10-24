Трех жителей Ростова-на-Дону обвинили в терактах на ж/д

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении трех молодых людей, которые, по данным правоохранителей, совершили несколько терактов на железной дороге в Ростове-на-Дону в декабре прошлого года, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"Следственными органами западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России расследуется уголовное дело по обвинению трех жителей Ростова-на-Дону , двое из которых являются несовершеннолетними, в совершении поджогов объектов транспортной инфраструктуры (п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что фигуранты через мессенджер получили указание поджечь релейный шкаф на железной дороге. 11 декабря прошлого года они выполнили задание. Через три дня они также подожгли электровоз на территории железнодорожной станции Ростов-Товарный. За теракты куратор им обещал денежное вознаграждение.

Поджигатели с мест преступлений скрылись, однако вскоре были установлены и задержаны сотрудниками УФСБ России по Ростовской области и управления на транспорте МВД России по СКФО . Возбуждено уголовное дело.

Двое молодых людей в возрасте 18 и 16 лет содержатся под стражей, третья соучастница, 16-летняя девушка, находится под домашним арестом.