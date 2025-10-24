Рейтинг@Mail.ru
Трех жителей Ростова-на-Дону обвинили в терактах на ж/д - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 24.10.2025 (обновлено: 14:48 24.10.2025)
https://ria.ru/20251024/chp-2050376288.html
Трех жителей Ростова-на-Дону обвинили в терактах на ж/д
Трех жителей Ростова-на-Дону обвинили в терактах на ж/д - РИА Новости, 24.10.2025
Трех жителей Ростова-на-Дону обвинили в терактах на ж/д
Следователи возбудили уголовное дело в отношении трех молодых людей, которые, по данным правоохранителей, совершили несколько терактов на железной дороге в... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T14:45:00+03:00
2025-10-24T14:48:00+03:00
происшествия
россия
ростов-на-дону
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251023/sk-2050120397.html
россия
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ростов-на-дону, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Трех жителей Ростова-на-Дону обвинили в терактах на ж/д

Трех жителей Ростова-на-Дону обвинили в терактах на ж/д в декабре 2024 года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении трех молодых людей, которые, по данным правоохранителей, совершили несколько терактов на железной дороге в Ростове-на-Дону в декабре прошлого года, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Следственными органами западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России расследуется уголовное дело по обвинению трех жителей Ростова-на-Дону, двое из которых являются несовершеннолетними, в совершении поджогов объектов транспортной инфраструктуры (п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что фигуранты через мессенджер получили указание поджечь релейный шкаф на железной дороге. 11 декабря прошлого года они выполнили задание. Через три дня они также подожгли электровоз на территории железнодорожной станции Ростов-Товарный. За теракты куратор им обещал денежное вознаграждение.
Поджигатели с мест преступлений скрылись, однако вскоре были установлены и задержаны сотрудниками УФСБ России по Ростовской области и управления на транспорте МВД России по СКФО. Возбуждено уголовное дело.
Двое молодых людей в возрасте 18 и 16 лет содержатся под стражей, третья соучастница, 16-летняя девушка, находится под домашним арестом.
Также следствие установило еще один факт преступной деятельности одного из обвиняемых. 11 декабря 2024 года, получив оплату за первое преступление в виде криптовалюты, 18-летний фигурант конвертировал ее в рубли и перевел на расчетный счет в банке, тем самым введя нелегально полученные денежные средства в финансовую систему РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления.
Последствия взрыва в Луганске - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Происшествие со взрывом в Луганске квалифицировали как теракт
23 октября, 16:40
 
ПроисшествияРоссияРостов-на-ДонуРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала