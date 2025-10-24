https://ria.ru/20251024/chp-2050376288.html
Трех жителей Ростова-на-Дону обвинили в терактах на ж/д
Трех жителей Ростова-на-Дону обвинили в терактах на ж/д - РИА Новости, 24.10.2025
Трех жителей Ростова-на-Дону обвинили в терактах на ж/д
Следователи возбудили уголовное дело в отношении трех молодых людей, которые, по данным правоохранителей, совершили несколько терактов на железной дороге в... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T14:45:00+03:00
2025-10-24T14:45:00+03:00
2025-10-24T14:48:00+03:00
происшествия
россия
ростов-на-дону
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251023/sk-2050120397.html
россия
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ростов-на-дону, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Трех жителей Ростова-на-Дону обвинили в терактах на ж/д
Трех жителей Ростова-на-Дону обвинили в терактах на ж/д в декабре 2024 года
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении трех молодых людей, которые, по данным правоохранителей, совершили несколько терактов на железной дороге в Ростове-на-Дону в декабре прошлого года, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Следственными органами западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России
расследуется уголовное дело по обвинению трех жителей Ростова-на-Дону
, двое из которых являются несовершеннолетними, в совершении поджогов объектов транспортной инфраструктуры (п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что фигуранты через мессенджер получили указание поджечь релейный шкаф на железной дороге. 11 декабря прошлого года они выполнили задание. Через три дня они также подожгли электровоз на территории железнодорожной станции Ростов-Товарный. За теракты куратор им обещал денежное вознаграждение.
Поджигатели с мест преступлений скрылись, однако вскоре были установлены и задержаны сотрудниками УФСБ России по Ростовской области
и управления на транспорте МВД России по СКФО
. Возбуждено уголовное дело.
Двое молодых людей в возрасте 18 и 16 лет содержатся под стражей, третья соучастница, 16-летняя девушка, находится под домашним арестом.
Также следствие установило еще один факт преступной деятельности одного из обвиняемых. 11 декабря 2024 года, получив оплату за первое преступление в виде криптовалюты, 18-летний фигурант конвертировал ее в рубли и перевел на расчетный счет в банке, тем самым введя нелегально полученные денежные средства в финансовую систему РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления.