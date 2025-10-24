Рейтинг@Mail.ru
Молодая мать, обвиняемая в убийстве младенца, частично признала вину - РИА Новости, 24.10.2025
14:39 24.10.2025
Молодая мать, обвиняемая в убийстве младенца, частично признала вину
Молодая мать, обвиняемая в убийстве младенца, частично признала вину
Жительница села в Камышловском районе, ставшая фигуранткой дела об убийстве своей двухмесячной дочери из-за плача, признала вину частично, заявив, что умысла на РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T14:39:00+03:00
2025-10-24T14:39:00+03:00
происшествия
россия
валерий горелых
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия, россия, валерий горелых, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Валерий Горелых, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Молодая мать, обвиняемая в убийстве младенца, частично признала вину

© Фото : СУ СК России по Свердловской области/TelegramДопрос жительницы Камышловского района Свердловской области, которой предъявлено обвинение в убийстве двухмесячной дочери
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Жительница села в Камышловском районе, ставшая фигуранткой дела об убийстве своей двухмесячной дочери из-за плача, признала вину частично, заявив, что умысла на это не было, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда, где в пятницу стартовал процесс.
"Молодая женщина закрыла ей нос и рот, девочка погибла от асфиксии… Свою вину подсудимая признала частично: девочка действительно погибла в результате ее действий, но умысла на убийство у матери не было", – рассказали в облсуде, ссылаясь на слова подсудимой.
Суд перешел к следствию, допросили потерпевшего – отца ребенка, добавили в пресс-службе.
По изначальной версии следствия, 25 июня 20-летняя мать двухмесячной девочки разозлилась из-за ее плача и с силой бросила ребенка "на твердую поверхность", из-за чего младенец получил черепно-мозговую травму, от которой скончался. Об этом впоследствии она и сама заявляла на допросе. После произошедшего женщина скрылась с места происшествия, но в итоге была задержана, ей предъявили обвинение в убийстве и арестовали.
Позднее региональное управление СК РФ отмечало, что мать из-за плача и беспокойного поведения дочери решила ее убить, закрыв рот и нос, тем самым, перекрыв ей дыхательные пути. В результате девочка погибла от механической асфиксии. При этом женщину признали вменяемой.
Как уточнял журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, сотрудники полиции задержали мать ребенка на автовокзале сразу по приезде в другой населенный пункт. Прежде чем скрыться, она направила супругу смс, где попрощалась с ним. Отец девочки находился в состоянии шока от случившегося, добавлял представитель полиции.
ПроисшествияРоссияВалерий ГорелыхСвердловский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
