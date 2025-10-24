Молодая мать, обвиняемая в убийстве младенца, частично признала вину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Жительница села в Камышловском районе, ставшая фигуранткой дела об убийстве своей двухмесячной дочери из-за плача, признала вину частично, заявив, что умысла на это не было, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда, где в пятницу стартовал процесс.

"Молодая женщина закрыла ей нос и рот, девочка погибла от асфиксии… Свою вину подсудимая признала частично: девочка действительно погибла в результате ее действий, но умысла на убийство у матери не было", – рассказали в облсуде, ссылаясь на слова подсудимой.

Суд перешел к следствию, допросили потерпевшего – отца ребенка, добавили в пресс-службе.

По изначальной версии следствия, 25 июня 20-летняя мать двухмесячной девочки разозлилась из-за ее плача и с силой бросила ребенка "на твердую поверхность", из-за чего младенец получил черепно-мозговую травму, от которой скончался. Об этом впоследствии она и сама заявляла на допросе. После произошедшего женщина скрылась с места происшествия, но в итоге была задержана, ей предъявили обвинение в убийстве и арестовали.

Позднее региональное управление СК РФ отмечало, что мать из-за плача и беспокойного поведения дочери решила ее убить, закрыв рот и нос, тем самым, перекрыв ей дыхательные пути. В результате девочка погибла от механической асфиксии. При этом женщину признали вменяемой.