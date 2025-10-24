https://ria.ru/20251024/chp-2050370793.html
Фейковый аккаунт девушки помог задержать беглого грабителя
Сотрудники ФСИН задержали разыскиваемого за грабеж мужчину, когда тот пришел на свидание с "девушкой из соцсетей" в Вологодской области, сообщается в... РИА Новости, 24.10.2025
происшествия
вологодская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
вологодская область
Происшествия, Вологодская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.
Сотрудники ФСИН задержали разыскиваемого за грабеж мужчину, когда тот пришел на свидание с "девушкой из соцсетей" в Вологодской области, сообщается в Telegram-канале
ведомства.
Мужчина, осужденный по статье о грабеже, был объявлен федеральный розыск. Правоохранители, обнаружив его профиль в соцсетях, попытались выманить его, зарегистрировав фейковую страницу девушки. После онлайн-знакомства беглец назначил ей свидание.
"На рандеву он прибыл с цветами, однако мечты об идиллии были прерваны грамотными действиями оперативников, задержавших мужчину", - говорится в сообщении.
Задержанного передали в вологодскую полицию для дальнейших процессуальных действий.