14:26 24.10.2025
Фейковый аккаунт девушки помог задержать беглого грабителя
Фейковый аккаунт девушки помог задержать беглого грабителя
происшествия
вологодская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
вологодская область
происшествия, вологодская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Вологодская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Фейковый аккаунт девушки помог задержать беглого грабителя

Фейковый аккаунт девушки помог задержать беглого грабителя в Вологодской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Сотрудники ФСИН задержали разыскиваемого за грабеж мужчину, когда тот пришел на свидание с "девушкой из соцсетей" в Вологодской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Мужчина, осужденный по статье о грабеже, был объявлен федеральный розыск. Правоохранители, обнаружив его профиль в соцсетях, попытались выманить его, зарегистрировав фейковую страницу девушки. После онлайн-знакомства беглец назначил ей свидание.
"На рандеву он прибыл с цветами, однако мечты об идиллии были прерваны грамотными действиями оперативников, задержавших мужчину", - говорится в сообщении.
Задержанного передали в вологодскую полицию для дальнейших процессуальных действий.
ПроисшествияВологодская областьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
