Фейковый аккаунт девушки помог задержать беглого грабителя

Мужчина, осужденный по статье о грабеже, был объявлен федеральный розыск. Правоохранители, обнаружив его профиль в соцсетях, попытались выманить его, зарегистрировав фейковую страницу девушки. После онлайн-знакомства беглец назначил ей свидание.