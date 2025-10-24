Рейтинг@Mail.ru
В Чите из-за задымления в школе эвакуировали почти 260 детей - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 24.10.2025 (обновлено: 13:56 24.10.2025)
https://ria.ru/20251024/chita-2050352036.html
В Чите из-за задымления в школе эвакуировали почти 260 детей
В Чите из-за задымления в школе эвакуировали почти 260 детей - РИА Новости, 24.10.2025
В Чите из-за задымления в школе эвакуировали почти 260 детей
Почти 260 детей эвакуировались в школе в Чите, где из-за загоревшегося на чердаке кабеля произошло задымление, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T13:55:00+03:00
2025-10-24T13:56:00+03:00
происшествия
чита
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
https://ria.ru/20251024/pushkino-2050348502.html
чита
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чита, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чита, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чите из-за задымления в школе эвакуировали почти 260 детей

В Чите из-за задымления в школе эвакуировали 259 детей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 24 окт - РИА Новости. Почти 260 детей эвакуировались в школе в Чите, где из-за загоревшегося на чердаке кабеля произошло задымление, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.
В соцсетях распространились видео, где очевидцы запечатлели сильное задымление: на кадрах всё было окутано дымом, были видны пожарные машины. Утверждалось, что в школе в Чите произошёл пожар, детей эвакуируют.
Как уточнили агентству в ведомстве, внутри здания школы пожара не было, но на чердаке загорелся силовой кабель, возгорание ликвидировано, причины устанавливаются.
"Эвакуировались 259 детей и 30 сотрудников... самостоятельно до приезда пожарных", - сообщил собеседник агентства.
Ядовитых домашних питомцев изъяли у 15-летнего подростка в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Подмосковье у подростка изъяли ядовитых питомцев
Вчера, 13:45
 
ПроисшествияЧитаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала