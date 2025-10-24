https://ria.ru/20251024/chita-2050352036.html
В Чите из-за задымления в школе эвакуировали почти 260 детей
Почти 260 детей эвакуировались в школе в Чите, где из-за загоревшегося на чердаке кабеля произошло задымление, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС... РИА Новости, 24.10.2025
ВЛАДИВОСТОК, 24 окт - РИА Новости. Почти 260 детей эвакуировались в школе в Чите, где из-за загоревшегося на чердаке кабеля произошло задымление, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.
В соцсетях распространились видео, где очевидцы запечатлели сильное задымление: на кадрах всё было окутано дымом, были видны пожарные машины. Утверждалось, что в школе в Чите
произошёл пожар, детей эвакуируют.
Как уточнили агентству в ведомстве, внутри здания школы пожара не было, но на чердаке загорелся силовой кабель, возгорание ликвидировано, причины устанавливаются.
"Эвакуировались 259 детей и 30 сотрудников... самостоятельно до приезда пожарных", - сообщил собеседник агентства.