Число пострадавших при взрыве в Копейске выросло до 35 - РИА Новости, 24.10.2025
12:02 24.10.2025
Число пострадавших при взрыве в Копейске выросло до 35
Число пострадавших при взрыве в производственном цеху на заводе в Копейске Челябинской области, по уточненным данным, увеличилось до 35 человек, рассказал РИА... РИА Новости, 24.10.2025
происшествия
копейск
челябинская область
россия
алексей текслер
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на предприятии в копейске
копейск
челябинская область
россия
происшествия, копейск, челябинская область, россия, алексей текслер, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на предприятии в копейске
Происшествия, Копейск, Челябинская область, Россия, Алексей Текслер, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на предприятии в Копейске
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в производственном цеху на заводе в Копейске Челябинской области, по уточненным данным, увеличилось до 35 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске, по уточненной информации, возросло до 35 человек", - сказал собеседник агентства.
Как сообщал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, на предприятии в Копейске поздно вечером 22 октября произошел взрыв и пожар, погибли 12 человек. В пятницу утром он уточнял, что медицинскую помощь получают 29 человек. В Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. По данному факту СК России возбудил уголовное дело.
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Семьи погибших и пострадавших при взрыве в Копейске получат выплаты
ПроисшествияКопейскЧелябинская областьРоссияАлексей ТекслерСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв на предприятии в Копейске
 
 
